Освобожденные по обмену американцы прибыли в США

Граждане Соединённых Штатов Америки, которых освободили в рамках обмена заключёнными, были доставлены в Штаты на объединённую базу Морской авиации США, которая находится в городе Кэмп-Спрингс, штате Мэриленд. На месте их ожидает действующий глава Штатов Джо Байден. Об этом информирует РИА Новости.

Журналист российского информационного агентства сообщил, что на авиационную базу, которая находится в 24 км на юго-восток от центра Вашингтона, прилетело воздушное судно с американскими гражданами. В списке прибывших был журналист Штатов, который ранее являлся репортёром газеты The Wall Street Journal, Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан и журналистка из Республики Татарстан Алсу Курмашева. Самолёт приземлился примерно в 23.40 по местному времени. Кроме действующего президента Соединённых Штатов Америки, прибывших американцев встречали член Демократической партии США Камала Харрис, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и некоторые другие.

Фото: Defense Visual Information Distribution Service / Master Sgt. Jenifer Calhoun (the image is in the public domain)