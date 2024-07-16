Политик-республиканец США Джей-Ди Вэнс, комментируя баснословные траты столицы Соединённых Штатов Америки на поддержку Украины, задался вопросом о цели, которую в итоге собираются достичь в Штатах. Об этом он информировал американский информационный канал Fox News.

В интервью сенатор от штата Огайо заявил, что Российская Федерация не вторглась бы на территорию Украины в случае, если вместо действующего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена эту позицию занимал бы 45-ый глава государства Дональд Трамп. Он добавил, что так думают абсолютно все. Джей-Ди Вэнс сообщил, что даже определённые демократы не смогут поспорить с этой точкой зрения.

Комментируя огромные траты, которые составляют миллиарды долларов, на потребности столицы и крупнейшего по населению города Украины, Джей-Ди Вэнс задался вопросом, чего вообще США пытаются достигнуть этим и какая перед ними стоит цель.

Не так давно на съезде Республиканской партии США 45-ый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп предложил американскому предпринимателю и политику-республиканцу Джей-Ди Вэнсу занять позицию вице-президента, если экс-глава сможет одержать победу на 60-ых президентских выборах в истории страны. В скором времени Джей-Ди Вэнс был номинирован на эту должность.

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