Туристы едут во Флориду только ради этой трассы: дорога сама превращается в приключение

Есть места, где сама дорога становится главным приключением. Таков Overseas Highway — знаменитое шоссе длиной 180 километров, соединяющее материковую часть США с архипелагом Флорида-Кис. Этот маршрут связывает 44 острова изящными мостами, которые словно парят над бескрайними бирюзовыми водами Карибского моря.

Недавно дорога вошла в список "самых живописных маршрутов Америки" по версии Hellotickets — в одном ряду с легендарными Route 66 и Pacific Coast Highway. Но Overseas Highway — это гораздо больше, чем просто транспортный путь.

Семимильный мост — сердце шоссе

Главной жемчужиной маршрута считается Семимильный мост. В начале XX века он был одним из самых длинных в мире. Сегодня это не только инженерный шедевр, но и культовая достопримечательность: отсюда открываются потрясающие панорамы океана.

Старая часть моста, закрытая для автомобилей, подарила новую возможность туристам — теперь это популярная тропа для прогулок и велопоездок.

Исторический след и наследие

Уникальность дороги во многом связана с её прошлым. Шоссе построили на основе заморской железной дороги, разрушенной ураганом в 1935 году. Тогда проекты Нового курса позволили восстановить путь, приспособив железнодорожные конструкции под автомобили. Благодаря этому трасса сохранила не только функциональность, но и особую историческую ценность.

Городки на пути

По пути путешественников ждут яркие остановки:

Ки-Ларго — центр дайвинга;

— центр дайвинга; Исламорада — мекка спортивной рыбалки;

— мекка спортивной рыбалки; Марафон — место для морских прогулок;

— место для морских прогулок; Биг-Пайн-Ки — остров, где можно увидеть редких оленей и насладиться пляжами в парке Баия-Хонда.

— остров, где можно увидеть редких оленей и насладиться пляжами в парке Баия-Хонда. Финальная точка маршрута — Ки-Уэст. Этот город хранит атмосферу Карибов, сочетает уникальную архитектуру и дух творческой свободы. Здесь находится дом-музей Эрнеста Хемингуэя, куда стекаются поклонники писателя со всего мира.

Дорога, которая стала символом

Overseas Highway официально признано "Всеамериканской дорогой". Это не просто трасса, а самостоятельный туристический объект. Здесь можно найти бары у океана, деревушки ремесленников, природные тропы и, конечно, знаменитые закаты, которыми Флорида-Кис славятся во всём мире.

Поездка по этому шоссе превращается в настоящее приключение, где сама дорога становится частью путешествия и оставляет воспоминания не менее яркие, чем пункт назначения.