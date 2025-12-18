Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Надежда Кадышева
Надежда Кадышева
© commons.wikimedia.org by Владимир Швец is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:13

Сцена закрылась — разговор начался: Кадышевы нарушили молчание после большого концерта

Семья Надежды Кадышевой даст первое интервью за пять лет — Mash

Семья Надежды Кадышевой впервые за долгое время решилась на публичный разговор вне сцены и концертного формата. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, уточняя, что большое интервью станет первым для семьи за последние пять лет и выйдет в эксклюзивном формате.

Решение после концерта

Согласие на интервью было получено после большого новогоднего концерта Надежды Кадышевой в Москве. По информации Mash, участие в разговоре подтвердили все ключевые члены семьи — сама певица, её супруг Александр и сын Григорий.

Именно после выступления было принято окончательное решение открыть двери для журналистов и подробно рассказать о жизни семьи, которая долгое время оставалась вне публичного поля.

Эксклюзивный формат общения

Как уточняет источник, интервью пройдёт в театре, куда Кадышевы пригласили редакцию Mash. Такой формат выбран не случайно: театр остаётся важной частью их профессиональной и личной истории.

Разговор планируется обстоятельный и детальный. Авторы проекта рассчитывают обсудить не только творческие планы, но и то, как семья живёт и работает в условиях повышенного внимания к имени Кадышевой.

Возвращение к откровенному диалогу

Последние годы семья практически не давала больших интервью, предпочитая общаться с публикой через концерты и официальные мероприятия. Пятилетняя пауза сделала предстоящий разговор особенно ожидаемым.

По данным Mash, интервью станет редкой возможностью услышать позицию всех членов семьи одновременно, без посредников и пересказов, в формате живого диалога.

Ожидания от встречи

В редакции подчёркивают, что предстоящая встреча — не формальный разговор, а попытка показать семью Кадышевых вне привычного сценического образа. Поездка в театр и формат личной беседы должны задать более доверительный тон.

Подробности интервью и дата его публикации будут объявлены позже, однако уже сейчас ясно, что это станет одним из самых заметных медийных событий начала года.

