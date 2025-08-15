"Очень страшное кино" возвращается: героини-легенды снова выйдут на охоту за абсурдом

Неожиданная новость для поклонников безбашенной комедии: Реджина Холл и Анна Фэрис снова выйдут на экран в образах Бренды и Синди. Спустя годы после премьеры "Очень страшного кино" актрисы возвращаются в культовую пародийную франшизу, а у руля проекта — всё те же мастера абсурдного юмора, братья Уэйанс. Именно они в 2000 году придумали и воплотили на экране первую часть, превратив её в хит и эталон пародийного жанра.

"Мы с нетерпением ждем возможности вернуть к жизни Бренду и Синди и воссоединиться с нашими хорошими друзьями Киненом, Шоном и Марлоном — тремя мужчинами, за которых мы бы буквально отдали жизнь", — отметили актрисы.

Кто работает над новым фильмом

Вместе с Киненом Айвори, Марлоном и Шоном Уэйансами над сценарием трудится Рик Альварес. Его имя знакомо зрителям по продолжениям "Очень страшного кино" и ещё одной культовой комедии братьев — "Белые цыпочки". Создатели обещают сохранить фирменный стиль франшизы: узнаваемые персонажи, шутки "на грани" и пародии на самые популярные фильмы последних лет. Премьера запланирована на 12 июня 2026 года.

Как всё начиналось

Первая часть "Очень страшного кино" появилась на экранах в 2000 году и моментально завоевала публику, высмеивая культовые ужасы вроде "Крика" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Режиссёром первых двух фильмов был Кинен Айвори Уэйанс, а главные роли исполнили его братья Марлон и Шон.

Интересные факты

Общие мировые сборы всех частей превысили 800 миллионов долларов, а цитаты из фильмов разошлись на мемы, которые до сих пор активно используют в соцсетях.

Ещё одна любопытная деталь — первоначально сценарий первого фильма был куда мрачнее, но в процессе съёмок братья Уэйанс решили усилить комедийную составляющую, превратив его в сатиру на хорроры и поп-культуру.