Ещё один любимый герой возвращается: что готовят создатели "Очень страшного кино 6"

Франшиза "Очень страшное кино" возвращается спустя почти два десятилетия. Зрителей снова ждут безбашенные пародии, узнаваемые персонажи и фирменный юмор семейства Уайанс.

Возвращение легенды

Многие поклонники долго ждали новостей о продолжении. И вот теперь стало известно, что Марлон Уэйанс вновь сыграет Мелкого. Ради роли актеру пришлось сбросить около девяти килограммов, чтобы его герой выглядел так же, как в начале двухтысячных.

"Я не хотел появиться на площадке в образе Мелкого с накачанной фигурой. Этот персонаж должен выглядеть именно так, как его помнят зрители", — сказал актер Марлон Уэйанс.

Вместе с ним к своим ролям возвращаются Реджина Холл и Анна Фэрис, без которых трудно представить культовые сцены из первых фильмов. Создатели намекнули, что зрителей ждут и другие камео.

Сюжет и стиль новой части

Шестой фильм выйдет 12 июня 2026 года. Как и прежде, в центре — пародии на самые популярные хорроры. В этот раз под прицелом окажутся "Крик", "Прочь" и другие современные хиты жанра.

По словам Уэйанса, авторы решили учитывать изменения в самой комедии. Если раньше упор делался на гротеск и "шутки ниже пояса", то сейчас юмор будет чуть тоньше, хотя фирменная дерзость сохранится.

"Мы всегда шутили над всем и всеми. Это не чтобы задеть, а чтобы люди разных поколений могли собраться и посмеяться вместе", — отметил актер Марлон Уэйанс.

Воссоединение семьи Уайанс

Особое внимание привлек тот факт, что впервые за 18 лет трио — Марлон, Шон и Кинэн Айвори — вновь работает вместе. Они взялись за написание оригинального сценария. Именно благодаря их тандему франшиза в начале 2000-х стала мировым феноменом.