Декор в скандинавском стиле: 5 ключевых элементов, которые сделают ваш дом уютнее

Скандинавский стиль интерьера, известный своей простотой и функциональностью, завоевал популярность благодаря способности создавать уютную и тёплую атмосферу в доме. Основные принципы этого стиля включают использование натуральных материалов, светлых тонов, функциональной мебели и большого количества естественного света.

Натуральные материалы, такие как дерево, лён и шерсть, придают интерьеру тепло и гармонию, а светлая палитра, состоящая из белого, серого, бежевого и светло-голубого цветов, визуально расширяет пространство и делает его более воздушным.

Функциональная мебель с минималистичным дизайном подчёркивает практичность и удобство, при этом сохраняя чистоту и порядок. Открытые пространства и максимальное использование естественного света играют важную роль, создавая ощущение простора и яркости.

Текстиль и уютные аксессуары, такие как шерстяные пледы, декоративные подушки и ковры, добавляют финальные штрихи, делая дом по-настоящему тёплым и комфортным.

Фото: unsplash.com/Brooke Lark (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)