Утренние объятия
Утренние объятия
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:35

Сон без борьбы и обид: в Скандинавии давно решили главную проблему спальни

Метод с двумя одеялами снизил ночные нарушения сна у пар — The Conversation

Ночные ссоры из-за одеяла редко выглядят серьёзной проблемой, пока они не начинают повторяться изо дня в день. Один партнёр мёрзнет, другой задыхается от жары, и в итоге страдает сон обоих. Об этом пишет издание The Conversation, разбирая, может ли так называемый скандинавский метод сна действительно улучшить ночной отдых пар.

Идея, активно обсуждаемая в социальных сетях, выглядит простой: спать в одной кровати, но под разными одеялами. Метод обещает избавить от "одеяльных войн" и вернуть спокойный сон без радикальных решений вроде раздельных спален.

В чём суть скандинавского подхода

Скандинавский метод сна предполагает, что у каждого партнёра есть собственное одеяло или плед. При этом кровать остаётся общей, а сам сон — совместным. Такой формат позволяет сохранить физическую близость, не жертвуя индивидуальным комфортом.

Как следует из названия, этот способ давно распространён в странах Северной Европы. Он отражает компромисс между потребностью спать рядом и необходимостью учитывать разные привычки и ощущения во время сна. За пределами Скандинавии метод стал популярным сравнительно недавно, во многом благодаря личным историям пользователей.

Что говорит наука о сне пар

Специальных исследований, сравнивающих сон под одним одеялом и под двумя, пока нет. Большинство научных работ сосредоточены на более общих факторах: температуре в спальне, уровне шума, освещении и режиме сна. Поэтому скандинавский метод нельзя назвать научно доказанным.

Однако его принципы совпадают с базовыми рекомендациями по гигиене сна. Сон тесно связан с терморегуляцией: температура тела снижается при засыпании, а постельные принадлежности могут либо помогать этому процессу, либо мешать. Раздельные одеяла потенциально уменьшают количество микропробуждений, связанных с перегревом или холодом.

Почему одному жарко, а другому холодно

Ночная температура тела у людей различается в зависимости от возраста, телосложения, гормонального фона и хронотипа. Одни лучше спят под лёгкими и дышащими материалами, другие — под плотными и тёплыми одеялами. Это объясняет, почему компромисс с одним общим вариантом часто не работает.

Дополнительную роль играют сенсорные особенности. Люди с чувствительной кожей предпочитают гладкие натуральные ткани, а некоторые выбирают утяжелённые одеяла из-за их успокаивающего эффекта. Скандинавский метод позволяет каждому подобрать постельные принадлежности под свои потребности.

Движения, шум и сбитый ритм

Нарушения сна возникают не только из-за температуры. Движения партнёра, разное время отхода ко сну, использование телефона или света в постели также мешают засыпанию. Исследования показывают, что женщины чаще сообщают о том, что их беспокоят движения партнёра.

Раздельные одеяла могут частично снизить количество таких раздражителей. Они уменьшают эффект "перетягивания" и позволяют партнёрам двигаться, не нарушая сон друг друга. Однако метод не решает всех проблем, связанных с разными режимами сна.

Практичное решение, но не панацея

Для пар, испытывающих трудности из-за температурных различий, тревожности или борьбы за одеяло, скандинавский метод сна может стать простым и доступным решением. Он помогает лучше контролировать микроклимат и снижает количество ночных пробуждений.

При этом у подхода есть и минусы. Раздельные одеяла могут мешать привычным ритуалам близости перед сном, а на небольшой кровати возникает риск дискомфорта. Пока не появятся специальные исследования, этот метод стоит рассматривать как практичный бытовой приём, а не как универсальное научное решение.

