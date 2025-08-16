Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:39

Скандинавская диета: 7 секретов здоровья, которые могут заменить средиземноморскую

Диетолог Триста Бест назвала преимущества скандинавской диеты для сердца и похудения

Долгое время средиземноморская диета считалась эталоном здорового питания, способным улучшать работу мозга, снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, помогать в контроле веса и даже замедлять возрастные изменения. Однако растущий интерес к скандинавскому рациону заставляет экспертов задуматься, не пора ли "сдвинуть" лидера с пьедестала.

Диетолог Триста Бест из Balance One Supplements рассказала, что эта система питания основана на кулинарных традициях Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции. По её словам, рацион похож на средиземноморский, но отличается акцентом на определённых продуктах и уже доказал эффективность для похудения и здоровья сердца.

Принципы и состав
Как официальный план питания скандинавская диета была представлена в 2012 году в исследовании Кембриджского университета. Она строится на трёх ключевых правилах: больше калорий из растительных источников и меньше из мяса, приоритет рыбы и морепродуктов, а также использование даров дикой природы.

Регистрированный диетолог Дон Меннинг выделяет в числе обязательных компонентов: тёмно-зелёные листовые овощи, свежий горох, капусту, корнеплоды, бобовые, сезонные фрукты и ягоды (в том числе чернику и бруснику), орехи, цельнозерновые продукты, рыбу (лосось, сельдь, скумбрию и др.), нежирные молочные изделия, а также рапсовое масло.

Эксперт уточняет, что в отличие от средиземноморского подхода, где доминирует оливковое масло, скандинавская диета делает ставку на рапсовое и включает больше обезжиренных молочных продуктов, при минимальном потреблении яиц, птицы и полном исключении переработанного красного мяса.

Польза для здоровья
По словам Бест, польза этого рациона связана с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов, а также низким уровнем насыщенных жиров, добавленного сахара и жирных молочных продуктов. Она отмечает, что именно такая модель питания — в сочетании с активным образом жизни и социальной поддержкой — помогает жителям Скандинавии дольше сохранять здоровье.

Отказ от переработанных продуктов и избыточного жира способствует снижению веса и уменьшению воспалительных процессов в организме. В исследовании The American Journal of Clinical Nutrition за 2015 год у участников, придерживавшихся скандинавской диеты, была зафиксирована меньшая активность генов, связанных с воспалением в жировой ткани.

Другие научные данные подтверждают, что даже без снижения массы тела этот рацион способен уменьшить уровень холестерина, улучшить показатели сахара в крови и снизить концентрацию насыщенных и ненасыщенных жиров. Исследователь Ларс Уве Драгстед из Университета Копенгагена связывает это с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот в маслах и рыбе.

Дополнительные плюсы
Доктор медицины Аннемари Браун из Praevivo Med отмечает, что скандинавская диета богата омега-3, 6 и 9 жирными кислотами из рыбы, льняных семян, подсолнечного и рапсового масел. Она также выделяет пользу ферментированных молочных продуктов, таких как кефир и скир, которые поддерживают микрофлору кишечника и гормональный баланс.

Отдельные исследования показывают, что кефир помогает при синдроме раздражённого кишечника, язвах, вызванных H. pylori, и других хронических проблемах ЖКТ.

Кроме того, данные Journal of Internal Medicine указывают, что скандинавская диета улучшает липидный профиль крови, повышает чувствительность к инсулину и способствует клинически значимому снижению артериального давления.

