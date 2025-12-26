Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:45

Педагог из детской театральной студии получила 13 лет: на суде она пыталась переложить вину на детей

Екатерину Кирсанову признали виновной в развращении несовершеннолетних — Baza

Московский суд вынес жёсткий приговор по делу о развращении несовершеннолетних в детской театральной студии: педагог Екатерина Кирсанова получила 13 лет колонии. Об этом сообщает телеграм-канал "Baza".

Приговор и история, которую Кирсанова рассказывала сама

В публикации "Baza" приводится рассказ осуждённой от первого лица. Кирсанова утверждает, что первые близкие отношения с одной из подопечных начались в 2017 году, когда девочке было 10 лет. Ребёнок, как описывает педагог, пришёл в коллектив "Улей" замкнутым, переживал развод родителей и нуждался в поддержке. Кирсанова признаёт, что старалась успокоить ученицу, а затем заявляет, что девочка якобы влюбилась и просила об интимной близости.

"Суд в Москве приговорил к 13 годам колонии Екатерину Кирсанову за педофилию", — говорится в публикации "Baza".

При этом на суде Кирсанова до конца настаивала, что сексуальной связи с ребёнком не было. Однако, как отмечается в материале, доказательства подтвердили противоправные действия. Более того, сама педагог во время допроса рассказывала о других неформальных отношениях с ученицами, а также утверждала, что ей признавались в чувствах 15-летняя и 17-летняя девушки.

Версия следствия: влияние, копирование и разрыв с семьёй

По данным пресс-службы столичного Следственного комитета, коллеги Кирсановой обращали внимание на характер её влияния на воспитанниц. Отмечалось, что девочки, попадая в её орбиту, начинали полностью копировать педагога — в поведении, причёске и одежде. Одна из пострадавших рассказала, что только спустя несколько лет смогла осознать происходившее и поняла, что стала жертвой манипуляций, не понимая в силу возраста, что именно с ней делают.

В показаниях также говорится, что педагог настраивала ребёнка против родителей, замыкала его на себе и выстраивала зависимость. Пострадавшая, по данным "Baza", проходит психиатрическую терапию.

Что говорила Кирсанова на суде

В публикации подчёркивается, что Кирсанова пыталась представить происходящее как результат "влюблённости" несовершеннолетних и их инициативы. Также сообщается, что в прошлом педагог говорила о своей бисексуальности*, однако уже в суде заявляла, что стала глубоко верующим человеком, а сама мысль о близости с женщинами теперь вызывает у неё неприятие.

"Международное движение ЛГБТ" признано в России экстремистской организацией.

