Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян о необходимости остерегаться телефонных мошенников. Он посоветовал обращать внимание на нетипичные запросы в разговоре, например, на требования озвучить банковские реквизиты или установить приложения, которые исходят не от коммунальных служб, сообщает News.Ru.

Настоящие сотрудники коммунальных служб не проводят внеплановые проверки и осуществляют все операции через официальные каналы.

Бондарь также подчеркнул, что любые действия по телефону, требующие немедленной оплаты или предоставления данных, являются признаком мошенничества.

Фото: commons.wikimedia.org/Jules Verne Times Two (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)