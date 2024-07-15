Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян о необходимости остерегаться телефонных мошенников. Он посоветовал обращать внимание на нетипичные запросы в разговоре, например, на требования озвучить банковские реквизиты или установить приложения, которые исходят не от коммунальных служб, сообщает News.Ru.
Настоящие сотрудники коммунальных служб не проводят внеплановые проверки и осуществляют все операции через официальные каналы.
Бондарь также подчеркнул, что любые действия по телефону, требующие немедленной оплаты или предоставления данных, являются признаком мошенничества.
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