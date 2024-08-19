Раскрыта реальная опасность телефонного звонка мошенника — даже если понятны его цели

Не поддерживайте диалог в случае мошеннического звонка, даже в шутку или из любопытства, призвал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета "Синергия" Антон Палюлин.
Попав под психологическое давление, вы можете принять неверное решение, даже если понимаете неблаговидные цели собеседника, объяснил эксперт агентству "Прайм".
"К тому же если аферист увидит, что вы открыты для общения, он может передать ваш номер своим "коллегам" или использовать его для дальнейших манипуляций", — добавил он.
Поэтому лучше не рисковать, а бросить трубку и перезвонить туда, откуда якобы звонил злоумышленник, заключил юрист.
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