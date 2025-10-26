Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 23:54

Прыщи под волосами — невидимая боль: почему кожа головы бунтует и как её успокоить

Дерматолог Линдси Зубритски объяснила, что прыщи на коже головы возникают из-за закупорки пор и избытка себума

Прыщи способны испортить настроение, где бы они ни появились — на лице, спине или даже под волосами. Да-да, акне на коже головы встречается чаще, чем кажется, и приносит немало дискомфорта. Зуд, болезненность, жирные корни и невозможность нормально уложить волосы — всё это признаки того, что пора уделить внимание коже под шевелюрой. Почему появляются такие высыпания и как избавиться от них навсегда — разбираемся вместе с дерматологами.

Что такое акне на коже головы

По сути, это те же воспаления, что и на лице: белые угри, папулы или даже глубокие кисты, которые образуются вокруг волосяных фолликулов. Они чаще всего появляются на линии роста волос, в затылочной зоне и у основания шеи.

"Прыщи на коже головы появляются, когда поры закупориваются из-за избыточного кожного сала, мёртвых клеток или остатков средств для укладки", — объяснила дерматолог Линдси Зубритски.

Иногда подобные высыпания путают с фолликулитом — воспалением волосяных луковиц. Ощущения при этом схожие: зуд, болезненность, небольшие бугорки. Но фолликулит чаще имеет инфекционную природу — бактериальную или грибковую — и требует особого подхода.

Почему появляются прыщи под волосами

Причин несколько, и они часто связаны между собой:

  1. Избыточное выделение кожного сала. Особенно у обладателей тонких и прямых волос, склонных к жирности.

  2. Неправильный уход за волосами. Тяжёлые масла, гели, воски и лаки способны закупоривать поры и вызывать воспаления.

  3. Редкое мытьё головы. Остатки средств и пот создают благоприятную среду для размножения бактерий.

  4. Гормональные колебания. Изменения уровня андрогенов напрямую влияют на активность сальных желёз.

  5. Постоянное ношение головных уборов. Трение и нехватка воздуха способствуют раздражению и воспалению.

"Материал шапки или кепки может удерживать бактерии и жир, усиливая воспаление", — отметила дерматолог Тиффани Клей-Рэмси.

Если же к высыпаниям добавляются шелушение, боль или кровоточивость, возможны другие диагнозы: себорейный дерматит, псориаз или лишай волосистой части головы. В таких случаях без консультации врача не обойтись.

Как лечить акне на коже головы дома

Главное правило — никаких выдавливаний и расчесываний! Это приведёт лишь к инфекции и рубцам. Вместо этого попробуйте проверенные и безопасные способы.

1. Откажитесь от жирных и плотных средств для волос

Все масляные сыворотки, воски и помады для укладки временно стоит отложить. Они утяжеляют волосы и создают плёнку, мешающую коже "дышать". Лучше выбирать лёгкие формулы с пометкой non-comedogenic.

2. Используйте шампунь с кислотами

Шампуни с салициловой кислотой мягко отшелушивают кожу и очищают поры. Важно давать средству немного подействовать — наносите его на кожу головы и подержите 3-5 минут перед смыванием.

"Салициловая кислота помогает растворить пробки в порах и уменьшает воспаление", — пояснил дерматолог Ховард Собел.

Если кожа чувствительная, начните с одного применения в неделю, постепенно увеличивая частоту.

3. Попробуйте противогрибковый шампунь

Если прыщи больше похожи на мелкие зудящие бугорки, возможно, причина в грибке рода Malassezia. В этом случае помогут шампуни с кетоконазолом. Они устраняют дрожжевую микрофлору, снижая зуд и воспаление.

4. Введите кислотный уход

Гликолевая кислота — ещё одно средство против закупорки пор. Её можно найти в тониках и пилингах для кожи головы. Используйте их 1-2 раза в неделю, чтобы удалить ороговевшие клетки и вернуть коже свежесть.

Важно не переусердствовать: слишком частое применение может вызвать сухость и раздражение.

Сравнение популярных средств

Средство Активный компонент Эффект Подходит для
Neutrogena T/Sal Салициловая кислота Уменьшает воспаления и жирность Жирная кожа головы
Nizoral Кетоконазол Противогрибковое действие Фолликулит, перхоть
The Ordinary Glycolic Acid 7% Гликолевая кислота Отшелушивание, обновление кожи Тусклая кожа, шелушение

Советы шаг за шагом

  1. Мойте голову не реже 2-3 раз в неделю.

  2. После тренировки обязательно промойте корни — пот и пыль усиливают воспаление.

  3. Раз в неделю делайте мягкий кислотный пилинг.

  4. Регулярно меняйте наволочку и расчёску.

  5. Старайтесь сушить волосы феном с тёплым, а не горячим воздухом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать питательные масла на корнях.
    Последствие: закупорка пор и воспаления.
    Альтернатива: легкие сыворотки без силиконов, например Living Proof Scalp Care.

  • Ошибка: редкое мытьё головы.
    Последствие: размножение бактерий.
    Альтернатива: частое мягкое очищение шампунем с кислотами.

  • Ошибка: постоянное ношение плотных головных уборов.
    Последствие: трение и раздражение кожи.
    Альтернатива: дышащие ткани и частые проветривания кожи головы.

А что если прыщи не проходят?

Если спустя 5-6 недель регулярного ухода улучшений нет, стоит обратиться к врачу. Дерматолог может назначить антибиотики, антигрибковые препараты или лосьоны с ретиноидами. Это поможет устранить воспаление и предотвратить рубцы или выпадение волос.

"Если появляются гной, боль или облысение, самолечение нужно прекратить", — подчеркнула Тиффани Клей-Рэмси.

Плюсы и минусы домашних методов

Плюсы Минусы
Доступность средств Эффект не всегда быстрый
Улучшение состояния кожи Возможна сухость при передозировке кислот
Профилактика рецидивов Не подходит при инфекциях и сильном воспалении

FAQ

Как часто нужно мыть голову при акне?
Оптимально — каждые 2-3 дня, а при активных тренировках — ежедневно.

Можно ли наносить кондиционер на кожу головы?
Нет. Кондиционеры предназначены для длины волос и могут забивать поры у корней.

Помогают ли народные средства?
Некоторые, например, раствор яблочного уксуса, обладают антисептическим эффектом, но применять их нужно осторожно и не чаще раза в неделю.

Мифы и правда

Миф: прыщи на коже головы появляются из-за грязных волос.
Правда: причина — не только гигиена, но и гормоны, стресс и неправильный уход.

Миф: нужно просто чаще мыть голову.
Правда: слишком частое мытьё разрушает защитный барьер кожи и может усугубить воспаление.

Миф: такие высыпания не опасны.
Правда: хроническое воспаление способно привести к рубцам и выпадению волос.

3 интересных факта

• Себум, вырабатываемый кожей головы, содержит природные антибактериальные вещества.
• У людей с густыми волосами акне встречается реже — волосы создают естественный барьер от загрязнений.
• Часто прыщи на коже головы усиливаются в жару — из-за пота и активной работы сальных желёз.

