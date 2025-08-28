Когда язык "отпечатывается" на зубах: врачи назвали опасные причины

Округло-зубчатые очертания по краям языка — так называемый фестончатый (или зубчатый) язык — могут быть не просто косметической особенностью. Стоматолог Татьяна Морозова в беседе с "Известиями" предупредила, что это иногда указывает на серьёзные проблемы со здоровьем.

Когда стоит насторожиться

Фестончатый язык часто сопровождается его увеличением или отёком. Основные причины:

бруксизм (скрежетание зубами во сне),

привычка постоянно прижимать язык к зубам,

патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Но есть и куда более тревожные факторы. Морозова назвала среди них:

акромегалию,

амилоидоз,

гипотиреоз,

наследственные патологии (например, синдром Дауна),

заболевания ЖКТ.

Сопутствующие симптомы

Пациенты с таким языком нередко жалуются на:

жжение и болезненные ощущения,

дискомфорт при жевании и глотании,

неудобство в повседневной речи и еде.

Чем грозит отсутствие лечения

Если проблему игнорировать, она может привести к осложнениям:

образование трофических язв,

развитие глоссита — воспаления языка.

Вывод

Фестончатый язык — это сигнал организма, который нельзя оставлять без внимания. Даже если причина окажется безобидной, лучше исключить серьёзные заболевания с помощью обследования у врача.