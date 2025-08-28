Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка показывает язык
Девушка показывает язык
© freepik.com by wayhomestudio
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:46

Когда язык "отпечатывается" на зубах: врачи назвали опасные причины

Врач Морозова: зубчатый язык связан с бруксизмом, гипотиреозом и наследственными патологиями

Округло-зубчатые очертания по краям языка — так называемый фестончатый (или зубчатый) язык — могут быть не просто косметической особенностью. Стоматолог Татьяна Морозова в беседе с "Известиями" предупредила, что это иногда указывает на серьёзные проблемы со здоровьем.

Когда стоит насторожиться
Фестончатый язык часто сопровождается его увеличением или отёком. Основные причины:

  • бруксизм (скрежетание зубами во сне),
  • привычка постоянно прижимать язык к зубам,
  • патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Но есть и куда более тревожные факторы. Морозова назвала среди них:

  • акромегалию,
  • амилоидоз,
  • гипотиреоз,
  • наследственные патологии (например, синдром Дауна),
  • заболевания ЖКТ.

Сопутствующие симптомы
Пациенты с таким языком нередко жалуются на:

  • жжение и болезненные ощущения,
  • дискомфорт при жевании и глотании,
  • неудобство в повседневной речи и еде.

Чем грозит отсутствие лечения
Если проблему игнорировать, она может привести к осложнениям:

  • образование трофических язв,
  • развитие глоссита — воспаления языка.

Вывод
Фестончатый язык — это сигнал организма, который нельзя оставлять без внимания. Даже если причина окажется безобидной, лучше исключить серьёзные заболевания с помощью обследования у врача.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Умнов: холодные руки связаны с нарушением кровотока и болезнями сосудов сегодня в 22:14

Руки как лёд, даже летом: врачи объяснили, почему это не шутка

Хирург Александр Умнов объяснил, почему руки могут оставаться холодными даже летом: от сосудистых нарушений до эндокринных и неврологических проблем.

Читать полностью » Эксперт по сексуальному здоровью назвала реальные причины изменения цвета бороды сегодня в 22:11

В соцсетях придумали "секрет блондинов" — врачи объяснили, почему это чушь

Эксперт Сара Мулиндва развеяла миф о том, что оральный секс осветляет бороду: реальная причина изменений в волосах совсем иная.

Читать полностью » Диетолог объяснила, почему тёплая вода утром неполезна сегодня в 22:04

Утренняя вода не так работает, как думают: главный миф о здоровье развеян

Диетолог Аманда Фигейредо развеяла миф о пользе теплой воды по утрам: важна не температура, а регулярное восполнение жидкости.

Читать полностью » Кондиционер и мигрень: врач объяснил влияние сухого воздуха и перепадов температур сегодня в 22:01

Кондиционер охлаждает воздух, но разогревает боль: врач сообщил о неожиданном триггере мигрени

Почему кондиционер способен вызвать головную боль и даже мигрень? Врач Давид Каллехо назвал неожиданные причины, о которых стоит знать каждому.

Читать полностью » Как выбрать идеальный оттенок для холодного времени года: 5 свежих идей сегодня в 21:54

Встречайте осень с новыми оттенками: какой цвет волос и удивить всех в 2025 году

Лето сменяется зимой, а это значит, что пора обновить образ! Узнайте о 5 актуальных трендах цвета волос, которые подчеркнут вашу индивидуальность и свежесть.

Читать полностью » Натуральные способы ухода за зубами: секреты белоснежной улыбки сегодня в 20:56

Улыбка мечты: как активированный уголь сменил химические средства для отбеливания зубов

Узнайте, как активированный уголь может изменить вашу улыбку всего за 3 дня. Исследуйте натуральные методы отбеливания зубов и советы стоматологов.

Читать полностью » Эксперты рекомендуют: финики и тыквенные семечки как натуральное средство для сна вчера в 19:31

Забудьте про снотворное: вот чем заменить таблетки – простой и вкусный способ

Простой перекус из фиников и тыквенных семечек может помочь восполнить дефицит магния, справиться со стрессом и улучшить сон. Диетологи рекомендуют!

Читать полностью » Эксперты моды: оранжевый с розовым остаётся актуальным сочетанием и осенью сегодня в 18:45

Цвета лета — в осеннем гардеробе: стилисты перевернули правила

Яркие дуэты оттенков вернулись в моду этой осенью. Узнайте, какие цветовые сочетания дизайнеры считают главными для нового сезона.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Владивосток ввел комендантский час для электросамокатов в центре города
Культура и шоу-бизнес

Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ
ЦФО

Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями
Авто и мото

Безопасное вождение: советы по предотвращению ДТП с наглыми водителями
Туризм

Авиабилеты в Дубай на Новый год: цены начинаются с 27,6 тыс. руб
Еда

Людям с диабетом и болезнями почек не рекомендуют есть арбуз вечером
Спорт и фитнес

Александр Карпов рассказал, в каких случаях тренировки с наставником стоит прекратить
Наука и технологии

Учёные описали новый вид тираннозавров по окаменелостям из Монголии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru