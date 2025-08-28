Когда язык "отпечатывается" на зубах: врачи назвали опасные причины
Округло-зубчатые очертания по краям языка — так называемый фестончатый (или зубчатый) язык — могут быть не просто косметической особенностью. Стоматолог Татьяна Морозова в беседе с "Известиями" предупредила, что это иногда указывает на серьёзные проблемы со здоровьем.
Когда стоит насторожиться
Фестончатый язык часто сопровождается его увеличением или отёком. Основные причины:
- бруксизм (скрежетание зубами во сне),
- привычка постоянно прижимать язык к зубам,
- патологии височно-нижнечелюстного сустава.
Но есть и куда более тревожные факторы. Морозова назвала среди них:
- акромегалию,
- амилоидоз,
- гипотиреоз,
- наследственные патологии (например, синдром Дауна),
- заболевания ЖКТ.
Сопутствующие симптомы
Пациенты с таким языком нередко жалуются на:
- жжение и болезненные ощущения,
- дискомфорт при жевании и глотании,
- неудобство в повседневной речи и еде.
Чем грозит отсутствие лечения
Если проблему игнорировать, она может привести к осложнениям:
- образование трофических язв,
- развитие глоссита — воспаления языка.
Вывод
Фестончатый язык — это сигнал организма, который нельзя оставлять без внимания. Даже если причина окажется безобидной, лучше исключить серьёзные заболевания с помощью обследования у врача.
