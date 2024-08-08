Следователи принимают все возможные меры к привлечению к уголовной ответственности всех причастных к покушению на Поддубного

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по фактам покушения на убийство и воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста после атаки на военного корреспондента Евгения Поддубного в Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста — сообщила она.

Следственные органы предпринимают все возможные усилия для установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на Поддубного. "В результате атаки вооружённых формирований Украины на Курскую область 7 августа был ранен военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей ВГТРК Евгений Евгеньевич Поддубный. Несмотря на то, что он не имел при себе оружия и не участвовал в боевых действиях, вооружённые формирования Украины оказали его целью для атаки", — отметила Петренко. Она также подчеркнула, что благодаря оперативным действиям силовых структур корреспондент был эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение.

Седьмого августа в приграничной зоне Курской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль Евгения Поддубного. Репортер получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию Курской областной больницы, где провели все необходимые обследования, назначили лечение и решили перевести его в Москву.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил РИА Новости, что военкора могли целенаправлено выследитт. Съемочная группа ВГТРК, сопровождавшая Поддубного, не пострадала.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 мск подразделения ВСУ численности до 1 тысячи человек перешли в наступление с намерением захватить территории Курской области, однако их попытка продвинуться вглубь России была остановлена. Приграничный город Суджа неоднократно подвергался массированным обстрелам со стороны украинских сил.

Фото: Wikimedia Commons / kremlin.ru , Управление по печати и информации Президента (Creative Commons Attribution 4.0)