После того как на Украине был принят закон об усилении мобилизации, количество уклонистов, которые незаконно пытаются покинуть территорию страны, существенно увеличилось. Украинцы начали осознавать, что ситуация в государстве становиться всё более плохой. Об этом информировал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что-то, как граждане Украины отреагировали на новый закон, можно посмотреть на большом количестве записанных видео, на которых работники украинских ТЦК отлавливают людей прямо на улице. Он добавил, что такие видеозаписи — это самое показательное подтверждение того, что на Украине ситуация с мобилизацией становится всё хуже.

Кроме того, Василий Прозоров утверждает, что после внесения данного законопроекта украинцы осознали, что больше уже не смогут просто так отсидеться. По этой причине, объясняет журналист, они принимают решение незаконно бежать из страны. По словам Василия Прозорова, граждане Украины до конца верили, что они одерживают победу. Однако после того, как появился новый законопроект, из-за увеличения количества погибших и людей с ранами украинцы начали осознавать, что в государстве всё не так хорошо, как им казалось, сообщил Прозоров. Как заявил комментатор, количество беглецов возросло.

Василий Прозоров, опираясь на когда-то полученные данные, информировал, что ежедневно несколько сотен граждан Украины незаконно пересекают границу. Он добавил, что украинский народ боится уходить в место боевых действий, осознавая, что погибнут там.

Фото: Flickr / Marines (the image is in the public domain)