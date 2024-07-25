Международная военно-политическая организация НАТО отправляет офицеров и военспецов на территорию Украины для того, чтобы те могли приобрести необходимый опыт современных боевых действий, который ни в одном другом уголке мира нельзя приобрести. Об этом информировал РИА Новости бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины сообщил, что все те, кто на данный момент отправляется на территорию Украины, способны приобрести важнейший боевой опыт. По его мнению, ни в одном другом уголке мира невозможно приобрести такой же бесценный опыт. Он заявил, что государства Запада, и прежде всего военно-политический альянс государств НАТО, отправляют определённые группы людей для приобретения опыта в современных боевых действиях, которые проходят в условиях РЭБ, беспилотных летательных аппаратов, практически одинакового уровня технологий в плане вооружения и так далее. Василий Прозоров добавил, что подобного больше нигде нет.

По словам экс-сотрудника СБУ, людей отправляют по приказанию минобороны и генштабов их государств. Он также считает, что до начала украинского конфликта специалисты международной военно-политической организации НАТО имели исключительно опыт боевых действий с менее развитыми государствами, имея в виду Афганистан, находящийся в Центральной Азии, а также государство в Юго-Западной Азии — Ирак.

Василий Прозоров вспомнил время, когда ещё служил в Службе безопасности Украины. По его словам, он часто видел специалистов, которые прибывали из государств НАТО для того, что приобрести какой-то опыт.

Фото: Sgt. Jacob H. Smith, U. S. Army (the image is in the public domain)