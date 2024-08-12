На Украине СБУ задержало замглавы Минэнерго Александра Хейло з

В понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.
СБУ совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и при поддержке министра энергетики разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем главы ведомства. Замминистра был задержан в Киеве в момент передачи ему взятки.
Имя задержанного не разглашается, однако, по информации украинского издания "Страна", речь идет об Александре Хейло.
По версии следствия, за указанную сумму замминистра пообещал руководителям государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна обеспечить им беспрепятственный доступ к горнодобывающему оборудованию из шахт прифронтового района, контролируемого украинскими войсками в Донецкой области.
Речь идет о редком и ценном оборудовании, находящемся на предприятии в Красноармейске (переименованном украинскими властями в Покровск). Чиновника и троих его сообщников задержали после передачи части взятки.
Задержанным инкриминируется нарушение статьи "Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Фото: www. president.gov.ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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