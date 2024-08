Украинские власти сообщают о задержании 16-ти летнего подростка, обвиняемого в связях с РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании 16-летнего юноши в Киеве, которого подозревают в поджогах автомобилей Вооруженных Сил Украины. По данным СБУ, ему может грозить до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемому предъявлены обвинения в совершении террористического акта по предварительному сговору, повлекшего значительный материальный ущерб, а также в препятствовании деятельности ВСУ в особый период. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

СБУ также заочно обвинила гражданина Российской Федерации в вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность, утверждая, что он руководил поджогами.

Ранее украинские СМИ сообщали о случаях поджогов автомобилей военных на фоне усиления мобилизационных мероприятий. Некоторые граждане принимали эти автомобили за транспорт сотрудников военкоматов. В ответ на это многие автовладельцы стали размещать на своих машинах наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования — украинское название военкоматов), чтобы защитить их от поджогов.

Фото: www. president. gov.ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)