Служба безопасности Украины задержала в Киеве Алексея Толочко, доктора исторических наук и члена-корреспондента Национальной академии наук Украины. Причиной задержания стали его книги по истории, о чем сообщило украинское издание "Страна".

Согласно сообщению в Telegram-канале "Страны", СБУ задержала историка за публикации, созданные еще до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Алексей Толочко, которого задержала служба безопасности, является доктором исторических наук и членом-корреспондентом НАНУ.

Издание также упомянуло, что отец Алексея, Петр Толочко, был видным украинским историком и археологом, автором многочисленных книг по истории Древней Руси.

В заявлении СБУ, опубликованном в Telegram-канале, утверждается, что Алексей Толочко поддерживал российскую спецоперацию в социальных сетях и был автором нескольких книг, в которых якобы искажались исторические факты развития украинской государственности.

Фото: www. president.gov.ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International license)