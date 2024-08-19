Экс-офицер СБУ рассказал о проблемах ВСУ в Курской области

В Курской области украинская армия сильно растянула свои боевые порядки и начала испытывать большие проблемы с логистикой. Такое заявление сделал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Politeka Online".
По его словам, ВСУ растянулись примерно на 10-15 километров и оторвались от основных частей. Он подчеркнул, что топливо можно взять, например, на АЗС, однако боекомплекты взять уже не получится.
Стариков подчеркнул, что из-за этого у ВСУ наблюдаются серьезные проблемы из-за такого положения ВСУ. При этом у них трудности не только с подвозкой боеприпасов, но и эвакуацией раненых и убитых.
Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается, сообщают в Минобороны. В ведомстве отметили, что с 6 августа украинские войска потеряли до 3,8 тысяч военнослужащих, 54 танка, 26 БМП и 48 БТР.
Фото: Facebook*/55th "Zaporozhian Sich" Artillery Brigade
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