На Украине сообщили плохие новости об обстановке на Донбассе

Вооруженные силы России могут совершить прорыв на Донбассе на покровском направлении. Такое заявление сделал офицер Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Politeka Online".

"Продвигаются они (ВС РФ — прим.) на покровском и торецком направлениях очень быстро.На этих направления тактический кризис", — рассказал украинский отставной офицер.

Он также подчеркнул, что российская армия несмотря на нападение ВСУ на Курскую область не снизила темпы наступления на Донбассе, а наоборот, увеличила. На данный момент, по данным Старикова, ситуация на линии боевого соприкосновения является очень тяжелой.

В своей очередной сводке в понедельник, 19 августа, Минобороны России сообщило о том, что российской армии в результате наступательных действий смогли взять под свой полный контроль населенный пункт Артемово и ж/д станцию Выемка в ДНР.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation