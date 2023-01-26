Спецслужбы Украины задержали жителя Красного Лимана по подозрению в передаче России развединформации.
По предварительным данным, местный житель установил контакты с российскими спецслужбами после того, как Россия вывела из города свои войска.
Следователи СБУ утверждают, что подозреваемый передавал России информацию о дислокации и перемещениях ВСУ.
Примечательно, что мужчину задержали "при попытке передачи разведданных через мессенджер.
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