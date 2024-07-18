Испанская команда поднялась на третье место в мировом рейтинге сборных. Лидерство по-прежнему принадлежит чемпионам мира — аргентинцам, а на втором месте — сборная Франции. На сайте ФИФА был опубликован обновленный рейтинг национальных команд.

Команда Испании поднялась на пять позиций после победы на Евро-2024 и теперь занимает третье место в рейтинге (1835,67 баллов).

Аргентинцы, являющиеся действующими чемпионами мира, остаются лидерами в рейтинге (1901,48 баллов), а сборная Франции занимает второе место (1854,91).

В топ-10 рейтинга также входят Англия (1812,26; +1 место), Бразилия (1785,61; -1), Бельгия (1772,44; -3), Нидерланды (1758,51), Португалия (1741,43; -2), Колумбия (1727,32; +3) и Италия (1714,29).

Сборная России осталась на 33-м месте (1506,58). Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА, сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. В последней игре, которая прошла 7 июня, команда Валерия Карпина разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче со счетом 4:0, который проходил в Минске.

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