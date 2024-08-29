Валерий Карпин раскрыл состав сборной России на сентябрьские матчи с Вьетнамом и Таиландом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл детали состава игроков, вызванных на ближайшие матчи. В сентябре команда начнёт учебно-тренировочные сборы, которые стартуют 1 числа. В рамках подготовки запланированы две товарищеские игры: против Вьетнама 5 сентября и против Таиланда 7 сентября.
"В поездку на игры с Вьетнамом и Таиландом отправятся 24 полевых игрока и 3 вратаря. Из-за травм мы не сможем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Мы надеемся на их скорейшее восстановление и возвращение на поле. Так как команде предстоит длительный перелет, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к остальным игрокам уже в Ханое. Они пропустят тренировку в Москве, но это позволит избежать двух ночей в пути", — сообщил Карпин через пресс-службу сборной.
На данный момент ФИФА и УЕФА продолжают действующие меры по отстранению российских клубов и сборной от международных соревнований.
Фото: commons.wikimedia.org/Артем Гусев (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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