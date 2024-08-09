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Снятого с Олимпийских игр тренера сборной Британии обвинили в изнасиловании
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Тренер сборной Британии по легкой атлетики пользовался положением для манипуляции спортсменками

Снятого с Олимпийских игр тренера сборной Британии обвинили в изнасиловании

54-летний Рана Рейдер, ранее занимавший должность тренера сборной Великобритании по легкой атлетике и наставлявший олимпийских атлетов, оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в изнасиловании спортсменки в гостинице во Флориде. Об этом сообщает газета The Guardian.

Рейдер, хорошо известный в спортивных кругах тренер, возглавлял в британской сборной группу спринтеров, прыгунов и барьеристов высокого уровня. Работал он также и в США, и в Нидерландах.

Когда стало известно, что Рейдер аккредитован на Игры по линии Канадского национального олимпийского комитета, три женщины подали против него иск в суд округа Броуард, штат Флорида, предъявив обвинения в сексуальном и эмоциональном насилии. В результате тренера отстранили от участия в Олимпиаде.

В целях защиты личности спортсменки в судебных материалах она обозначена как Джейн Доу. Девушка утверждает, что подверглась изнасилованию в тренировочном лагере во Флориде вскоре после своего дня рождения. В документах указано, что Доу не давала согласия на интимную связь с тренером, который был старше ее более чем в два раза.

Адвокаты Рейдера подали ответный иск, обвиняя Доу в клевете. В ответ она, совместно с другими спортсменками, потребовала компенсацию в размере более 50 тысяч долларов. Доу также заявила, что испытывает и будет продолжать испытывать сильное и постоянное эмоциональное напряжение, бессонницу, чувства унижения, тревожность, депрессию, психологическую боль, посттравматический стресс и другие душевные страдания, а также утрату способности получать удовольствие от жизни.

В 2021 году в адрес Рейдера уже выдвигались подозрения в домогательствах. В связи с этим Федерация легкой атлетики Великобритании настаивала на том, чтобы их спортсмены прекратили любые контакты с тренером.

Фото: From Wikimedia Commons/ jenaragon94 /Agência Brasil (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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