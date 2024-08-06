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Европейские страны предлагают создать объединённую команду для Олимпийских игр
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В ЕС обсуждается идея создания сборной Европы на время проведения Олимпийских игр

Европейские страны предлагают создать объединённую команду для Олимпийских игр

Спорт играет ключевую роль в формировании национальной идентичности. Во время Олимпийских игр спортсмены выступают как послы своей страны, представляя ее на мировой арене и демонстрируя свою уникальность через выступления. Подъем флага страны и исполнение национального гимна вызывают чувство гордости за свою страну.

По данным "Правды.ру", ссылающейся на euronews, в Европейском союзе обсуждается идея создания сборной Европы на время проведения Олимпийских игр. Некоторые сторонники идеи считают, что объединенная команда спортсменов из 27 стран-участниц ЕС поможет превзойти по количеству медалей США и Китай, чьи команды в последние годы были самыми многочисленными. Также это может способствовать укреплению европейского единства среди государств-членов.

Однако есть и оппоненты у этой идеи, утверждающие, что создание объединенной команды противоречит интересам отдельных государств-членов ЕС.

Флаги Франции и ЕС на Олимпийских и Паралимпийских играх вывешены рядом.

Фото: Freepik/ fabrikasimf

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