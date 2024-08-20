Минсельхоз России: уборка зерновых продолжается, прогноз по сбору и экспорту остаётся прежним

Как сообщает Минсельхоз в своем телеграм-канале, глава ведомства Оксана Лут отметила, что процесс уборки зерновых перешел экватор, и уже получено около 63 миллионов тонн пшеницы.
Ранее во вторник министр объявила журналистам, что Министерство сельского хозяйства сохраняет свой прогноз по сбору зерна на уровне 132 миллионов тонн в этом году и ожидает экспорта в размере 60 миллионов тонн в текущем сельхозгоду.
В условиях непредсказуемой погоды аграрии России продолжают заниматься уборкой урожая, преодолевая трудности, связанные с климатическими изменениями. Дождливая погода на Урале создает серьезные препятствия для своевременного завершения сборов, в то время как в южных регионах, наоборот, наблюдается нехватка влаги, что приводит к потере пластичности почвы и усложняет подготовку к уборке. Министр Оксана Лут подчеркнула необходимость адаптации технологий сельского хозяйства к меняющимся климатическим условиям.
В завершившемся сельхозгоду (с июля 2023 по июнь 2024 года) Россия экспортировала 72 миллиона тонн зерна на международные рынки.
Фото: commons.wikimedia.org/Vladislav Nekrasov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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