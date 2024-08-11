Минпромторг заявил, что изучает ситуацию на рынке автомобилей

Окончательное решение по повышению утилизационного сбора пока не принято

В середине июля Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, в котором описывается план индексации утилизационного сбора для автомобилей.

Согласно этому проекту, утильсбор для юридических лиц будет повышаться поэтапно начиная с 1 октября 2024 года и продолжится до 2029 года.

Базовая ставка утилизационного сбора для легковых автомобилей останется на уровне 20000 рублей, однако коэффициенты, зависящие от объема двигателя и возраста автомобиля, значительно увеличатся. В результате общая сумма утилизационного сбора может значительно увеличиться, например, с 300600 рублей на автомобиль до трех лет с объемом двигателя до 2,0 л в настоящее время до 1174000 рублей к 2029 году.

Тем не менее, Минпромторг заявил, что окончательное решение по повышению утилизационного сбора пока не принято. Ведомство продолжает изучать текущую ситуацию на рынке автомобилей и специализированной техники и оценивает необходимость индексации утилизационного сбора. Сомнения вызваны вероятностью обвала российского автомобильного рынка из-за роста цен на автомобили, который может не компенсироваться государственными программами льготного автокредитования и лизинга.

Игорь Чикин, исполнительный директор ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), считает, что уплата утилизационного сбора нарастит стоимость автомобилей в два раза через шесть лет, что приведет к коллапсу автомобильного рынка в России. Об этом сообщает "Авторевю".

Защищая противоположную точку зрения, глава АВТОВАЗа Максим Соколов утверждает, что повышение утилизационного сбора поможет переместить китайских автопроизводителей на российские заводы и передать им ценные технологии.

Однако на данный момент не видно явных признаков того, что китайские компании спешат локализовывать производство в России из-за уменьшения объемов автомобильного рынка.

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