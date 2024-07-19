Тысячи компаний стали жертвами IT-сбоя в системе Windows сегодня. Стало известно, что причиной сбоя стала новая версия антивируса CrowdStrike. Оценить время восстановеления сложно, так как проблема устраняется вручную.

Специалисты выявили первопричину масштабного технического сбоя в работе компьютерных систем. По данным экспертов, инцидент был спровоцирован ошибкой в обновлении программного обеспечения, разработанного фирмой CrowdStrike - известным игроком на рынке кибербезопасности.

Дефектное обновление привело к непредвиденным последствиям: затронутые компьютеры и серверы оказались отрезаны от сетевой инфраструктуры. Это запустило автоматический процесс восстановления системы, который, однако, не смог завершиться успешно.

В результате, многочисленные устройства оказались в состоянии "зависания", не имея возможности осуществить корректную загрузку операционной системы и возобновить нормальное функционирование. Это парализовало работу множества организаций, использующих продукты CrowdStrike.

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