Сбережения россиян достигли 50 трлн рублей: рост вкладов на фоне увеличения процентных ставок

Сбережения граждан России в банках превысили 50 трлн рублей. По данным Центробанка, на 1 августа 2024 года общий объём средств достиг 50,39 трлн рублей, что составляет более четверти ожидаемого ВВП страны на 2024 год (191,4 трлн рублей по оценкам Минэкономразвития).

В июле объём вкладов увеличился на 587 млрд рублей, или 1,1%. Из этой суммы свыше половины (около 322 млрд рублей) пришлись на срочные депозиты, остальные 264 млрд рублей — на текущие и накопительные счета. Значительная часть прироста, около 300 млрд рублей, была достигнута за счёт капитализации процентов по ранее размещённым средствам, что означает, что приток новых средств в банковскую систему составил около 287 млрд рублей.

Высокие процентные ставки поддерживают интерес населения к вкладам: в конце июля Банк России увеличил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, приведя к росту доходности по срочным депозитам. С начала года ставка по вкладам в топ-10 банков возросла на более чем 2,5 процентного пункта. За первые семь месяцев текущего года сбережения россиян увеличились на 5,33 трлн рублей.

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