Россиянам назвали ключевые фразы, используемые мошенниками

Заместитель председателя правления российского финансового конгломерата "Сбербанк" Станислав Кузнецов сообщил, благодаря каким фразам можно понять, что с вами по телефону разговаривают мошенники. Об этом информирует медиахолдинг РБК.

В ходе мероприятия в честь юбилея курорта премиум-класса на южном берегу Крыма "Мрия" Станислав Кузнецов рассказал, какие фразы со стороны телефонного собеседника должны стать звонком о том, что с человеком разговаривают злоумышленники. По его словам, наиболее часто мошенники, стараясь заполучить денежные средства у россиян, прибегают к фразам "безопасный счет" или "Центральный банк". Кроме того, нередко с их стороны можно услышать аббревиатуру "Федеральная служба безопасности" или "Министерство внутренних дел Российской Федерации". Нередко мошенники просят сообщить код из сообщения, информацию о банковской карте, паспорте или страхового номера индивидуального лицевого счёта.

По словам Станислава Кузнецова, злоумышленники часто представляются по телефонному разговору или в мессенджерах от имени работников правоохранительных органов и Центрального Банка Российской Федерации.

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