Россиянам назвали ключевые фразы, используемые мошенниками

Заместитель председателя правления российского финансового конгломерата "Сбербанк" Станислав Кузнецов сообщил, благодаря каким фразам можно понять, что с вами по телефону разговаривают мошенники. Об этом информирует медиахолдинг РБК.
В ходе мероприятия в честь юбилея курорта премиум-класса на южном берегу Крыма "Мрия" Станислав Кузнецов рассказал, какие фразы со стороны телефонного собеседника должны стать звонком о том, что с человеком разговаривают злоумышленники. По его словам, наиболее часто мошенники, стараясь заполучить денежные средства у россиян, прибегают к фразам "безопасный счет" или "Центральный банк". Кроме того, нередко с их стороны можно услышать аббревиатуру "Федеральная служба безопасности" или "Министерство внутренних дел Российской Федерации". Нередко мошенники просят сообщить код из сообщения, информацию о банковской карте, паспорте или страхового номера индивидуального лицевого счёта.
По словам Станислава Кузнецова, злоумышленники часто представляются по телефонному разговору или в мессенджерах от имени работников правоохранительных органов и Центрального Банка Российской Федерации.
Фото: commons. wikimedia. org / EvelRus (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных
Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.
Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома
Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера
Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.