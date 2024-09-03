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Сбербанк предлагает вклад в рупиях с доходностью до 3,56%
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Сбербанк запустил вклад в индийских рупиях с максимальной ставкой 3,56%

Сбербанк предлагает вклад в рупиях с доходностью до 3,56%

Сбербанк представил новый вклад в индийских рупиях с максимальной ставкой до 3,56%. Как сообщил пресс-центр банка, для открытия такого вклада не требуется заранее приобретать валюту — возможно переводить средства с рублевого или другого валютного счета.

С 3 сентября 2023 года доступен продукт под названием "Вклад в рупиях". Депозит можно оформить на сроки от одного месяца до года. Минимальная сумма составляет 100 тыс. рупий, тогда как максимальная не оговорена. Ставка процента варьируется в зависимости от срока вклада, при этом на годовом депозите стартовой суммой можно получить 3,56% годовых с ежемесячной капитализацией.

Конвертация в рупии при переводе из рублей будет происходить по курсу банка на момент оформления операции. Наличные можно получить лишь в рублях.

В апреле этого года для юридических лиц были введены депозиты в рупиях с максимальной ставкой 5,11% при сумме вклада от $60 миллионов.

Также сообщается о резком увеличении объемов переводов из России в Индию — их количество возросло в 40 раз по сравнению с предыдущим годом.

Фото: freepik

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