РФ призывает СБ ООН обдумать, как прекратить эскалацию в Газе и в целом на Ближнем Востоке. В случае, если надо организовать по этому поводу встречу членов постоянно действующего органа ООН "на земле", то надо это осуществить. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, информирует российское агентство РИА Новости.

Как сказал Дмитрий Полянский, Российская Федерация призывает СБ ООН не действовать по указке столицы Соединённых Штатов Америки, которая всячески пытается обеспечить исключительно защиту интересов Израиля, а также озабочена получением денег от поставок вооружения на территорию вооружённого конфликта. РФ призывает постоянно действующий орган ООН коллективно обдумать, какие действия Совет способен совершить для прекращения эскалации в Газе и в целом на территории на юго-западе Азии и северо-востоке Африки. Он также добавил, что если надо организовать по этому поводу встречу членов СБ ООН "на земле", то надо это осуществить.

По мнению Полянского, ближневосточная территория должна быть наиважнейшей причиной для собраний Совета, которые не должны выглядеть как путешествия политических деятелей по благоприятным и удобным местам.

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