© Own work by Takeaway is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:17

Забудьте о сложной выпечке: этот мясной торт собирается как конструктор

Приготовление мясной закуски на вафельных коржах

Что может быть лучше, чем удивить гостей и домочадцев по-настоящему оригинальным, но при этом простым в приготовлении блюдом? Этот мясной торт на вафельных коржах — именно тот случай, когда минимальные усилия дают потрясающий результат. Он сытный, очень вкусный и смотрится на столе по-праздничному эффектно. А главное — для его создания не нужны ни духовка, ни особые кулинарные таланты, только сковорода и самые доступные продукты.

Идея использовать вафельные коржи вместо теста — это гениальное кулинарное решение. Они отлично держат форму, быстро пропитываются соками от фарша, создавая нежную текстуру, и избавляют вас от долгой возни с тестом.

Интересно, что изначально вафельные коржи использовались исключительно для десертов, но находчивые кулинары быстро смекнули, что их нейтральный вкус и пористая структура идеально подходят и для соленых закусок. Это блюдо — прекрасный пример того, как можно играть с текстурами, сочетая хрустящую обжаренную корочку кляра с сочной мясной начинкой и нежной прослойкой из вафель.

Что нам понадобится

Для приготовления этого гастрономического шедевра подготовьте следующие ингредиенты:

  • Мясной фарш: 500 г (лучше всего куриный или индейка, они менее жирные и дают нужную плотность).
  • Вафельные коржи: 5-7 штук (подойдут любой формы — круглые, квадратные).
  • Лук репчатый: 1 крупная головка (примерно 150 г).
  • Куриные яйца: 2 шт. (для кляра).
  • Масло растительное: 40 г (рафинированное, без запаха).
  • Вода: 1 столовая ложка.
  • Соль и перец черный молотый: по вкусу.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки начинки

Лук необходимо очистить и очень мелко порубить. Если вы используете достаточно плотный, свежий фарш (размороженный может быть излишне водянистым), лук можно даже измельчить в блендере — его сок сделает мясную массу более сочной.

Смешайте фарш с луком, щедро приправьте солью и перцем и хорошо вымешайте. Масса должна быть плотной. Если она показалась вам жидковатой, спасти положение поможет ложка панировочных сухарей.

Теперь соберите "торт"

На первый вафельный корж выложите порцию фарша (примерно 2,5 столовые ложки с горкой) и разровняйте его по всей поверхности. Накройте вторым коржом, аккуратно прижмите ладонью, чтобы слои склеились, и повторите процедуру. Продолжайте выкладывать слои, пока не закончится начинка. Верхним слоем должен оказаться вафельный корж.

Совет: не бойтесь делать несколько слоев! "На данном этапе я хотела завершить собирать тортик, так как переживала, что он не прожарится, но решила рискнуть, так как его высота получилась очень маленькая". Именно тонкие слои гарантируют, что блюдо идеально пропечется.

Осторожно разрежьте собранную конструкцию на порционные куски — квадраты или треугольники. Теперь приготовьте простейший кляр: в глубокой миске вилкой взболтайте яйца с одной столовой ложкой воды и щепоткой соли до однородности.

Разогрейте в сковороде растительное масло на среднем огне. Каждый вафельный кусочек обмакните со всех сторон в кляр и выложите на сковороду. Убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и обжаривайте около 4-5 минут до золотистой корочки. Переверните и повторите с другой стороны.

Важный момент: помогайте себе вилкой, так как заготовка под воздействием влаги фарша становится мягкой. Действуйте аккуратно, чтобы не сломать кусочки.

Готовые обжаренные кусочки выложите на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавать это блюдо можно как горячим, так и холодным — оно неизменно вкусно. Идеальными компаньонами для него станут сметана, томатный кетчуп или любой другой любимый соус. Это также идеальный вариант сытного перекуса, который удобно взять с собой на работу или на пикник.

