Этот заливной пирог с картошкой — не просто закуска: откройте для себя его истинную силу

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и вкусно накормить семью? Заливной пирог с картошкой — это идеальное решение, которое сочетает в себе простоту приготовления и великолепный вкус. Этот бюджетный вариант домашней выпечки станет отличным дополнением к любому обеду и прекрасно подойдет для угощения неожиданных гостей.

Ингредиенты

Картошка — 5 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Сметана — 210 г (желательно 20% жирности)

Пшеничная мука — 220 г

Яйца — 3 шт.

Сода — 0.3 ч. л.

Растительное масло — 20 г

Специи — по вкусу

Соль — 0.5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Очистите картофель от кожуры и промойте под проточной водой. Просейте муку через сито для насыщения кислородом. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Нарежьте картофель и лук, обжаривайте их на небольшом огне до полуготовности. Подсолите картофель и добавьте специи по вкусу.

В отдельной миске соедините сметану и яйца, тщательно перемешайте. Затем добавьте соль и соду. Постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно быть не слишком жидким и не слишком густым.

Застелите дно формы для выпечки (диаметром 20 см) пекарской бумагой. Вылейте половину теста в форму, равномерно распределите картофельную начинку и залейте оставшимся тестом. Поместите пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Пирог должен увеличиться в размере и приобрести аппетитный золотистый цвет. Извлеките его из формы, накройте полотенцем и дайте немного остыть.