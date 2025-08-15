Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
куринный пирог
© Freepik by mdjaff
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:23

Этот заливной пирог с картошкой — не просто закуска: откройте для себя его истинную силу

Заливной пирог с картошкой: ингредиенты и время приготовления

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро и вкусно накормить семью? Заливной пирог с картошкой — это идеальное решение, которое сочетает в себе простоту приготовления и великолепный вкус. Этот бюджетный вариант домашней выпечки станет отличным дополнением к любому обеду и прекрасно подойдет для угощения неожиданных гостей.

Ингредиенты

  • Картошка — 5 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Сметана — 210 г (желательно 20% жирности)
  • Пшеничная мука — 220 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сода — 0.3 ч. л.
  • Растительное масло — 20 г
  • Специи — по вкусу
  • Соль — 0.5 ч. л.

Пошаговое приготовление

Очистите картофель от кожуры и промойте под проточной водой. Просейте муку через сито для насыщения кислородом. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло. Нарежьте картофель и лук, обжаривайте их на небольшом огне до полуготовности. Подсолите картофель и добавьте специи по вкусу.

В отдельной миске соедините сметану и яйца, тщательно перемешайте. Затем добавьте соль и соду. Постепенно добавляйте просеянную муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно быть не слишком жидким и не слишком густым.

Застелите дно формы для выпечки (диаметром 20 см) пекарской бумагой. Вылейте половину теста в форму, равномерно распределите картофельную начинку и залейте оставшимся тестом. Поместите пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Пирог должен увеличиться в размере и приобрести аппетитный золотистый цвет. Извлеките его из формы, накройте полотенцем и дайте немного остыть.

