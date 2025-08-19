Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Блинчики с начинкой из щуки и укропа
Блинчики с начинкой из щуки и укропа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:57

Блины с колбасой и сыром: еда, которая согревает душу и радует сердце

Как приготовить блины с колбасой и сыром: классический рецепт и его вариации

Вы когда-нибудь задумывались, как простые ингредиенты могут превратиться в нечто невероятное? Блины с колбасой и сыром — это не только вкусный, но и сытный завтрак, который понравится всем. Они станут настоящей находкой для праздничного стола, если нарезать их на кусочки. Давайте разберемся, как их приготовить!

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 2 стакана
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Вода — 200 мл
  • Подсолнечное масло — 4 ст. л.
  • Сода — 0.25 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 0.5 ч. л.
  • Вареная колбаса — 300 г
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Болгарский перец (по желанию) — 2 шт.
  • Сливочное масло (по желанию) — 50 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Молоко, вода и яйца должны быть комнатной температуры. Достаньте их из холодильника за 1-2 часа до начала приготовления. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром и солью. Не нужно взбивать до пены. Добавьте молоко и тщательно перемешайте.

Просейте муку. Это поможет сделать блины более воздушными. В глубокой миске смешайте просеянную муку с содой, сделайте углубление и влейте яично-молочную смесь. Перемешайте венчиком, добавляя оставшуюся муку по мере необходимости. Настойте тесто. Оставьте его на 10-15 минут. Если тесто слишком жидкое, добавьте немного муки.

Подготовьте начинку. Натрите сыр и колбасу на крупной терке. Если хотите, добавьте нарезанный болгарский перец для разнообразия вкуса. Обжарьте блины. Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Налейте немного теста и равномерно распределите его. Пеките на среднем огне до золотистой корочки.

Наполните блины. На обжаренную сторону блина положите немного начинки и заверните его, придавая форму рулета. Обжарьте готовые блины. На сковороде с растопленным сливочным маслом обжарьте блины с обеих сторон до румяной корочки, чтобы начинка прогрелась, а сыр расплавился. Теперь ваши блины с колбасой и сыром готовы! Подавайте их горячими и наслаждайтесь вкусом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить печенье бармак: пошаговая инструкция сегодня в 3:36

Аромат, который возвращает в бабушкину кухню: рецепт татарского бармака

Узнайте, как легко приготовить татарское печенье бармак в домашних условиях! Это рассыпчатое угощение с ореховой начинкой станет идеальным десертом для любого стола.

Читать полностью » Учёные: 40 г сушёного инжира в день снижают уровень холестерина на 12% сегодня в 3:12

Добавьте в рацион всего пару плодов — результат поражает даже врачей

Инжир и опунция — больше, чем просто экзотические плоды. Современные исследования подтверждают их влияние на сердце, кишечник и обмен веществ.

Читать полностью » Как приготовить медовый торт: пошаговая инструкция и советы по рецепту сегодня в 2:44

Неожиданное открытие: что скрывает классический медовый торт

Узнайте, как приготовить классический медовый торт с воздушным кремом! Нежный, ароматный и вкусный десерт, который покорит сердца всех сладкоежек.

Читать полностью » Салат Муравейник: советы по выбору ингредиентов и сервировке сегодня в 2:32

Хруст, который сводит с ума: салат Муравейник покоряет с первой ложки

Хрустящая картофельная соломка, нежные слои курицы и овощей — салат "Муравейник" выглядит эффектно и тает во рту. Узнайте, как приготовить это блюдо за 1,5 часа!

Читать полностью » Диетолог Лукас Алвес Дейенно: сок из кале, винограда и лимона улучшает пищеварение сегодня в 2:16

Ярко-зеленый напиток из трёх ингредиентов работает лучше дорогих добавок

Сок из кале, зелёного винограда и лимона не только освежает, но и улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и наполняет организм антиоксидантами.

Читать полностью » Как приготовить красную рыбу в сливочном соусе: рекомендации кулинаров сегодня в 1:41

Секрет ресторанного блюда: как превратить простую рыбу в кулинарный шедевр

Хотите приготовить что-то по-настоящему вкусное? Красная рыба в сливочном сосе — нежное и сытное блюдо, которое украсит любой стол. Простой рецепт с изысканным результатом!

Читать полностью » Как приготовить куриный шашлык в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара сегодня в 1:29

Шашлык без мангала? Секретный рецепт от домашних поваров

Хотите шашлык, но нет мангала? Попробуйте сочное куриное филе на шпажках из духовки — просто, быстро и так же вкусно!

Читать полностью » Как запечь перец в духовке, чтобы кожица легко снималась — советы кулинаров сегодня в 1:12

Сочный и сладкий перец без лишней возни — секрет кроется в простой хитрости

Запечённый перец — аромат лета и вкус детства. Как сделать его сочным, с лёгкой корочкой и насыщенным вкусом? Все секреты — в нашем материале.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Диетолог бьет тревогу: 4 признака испорченного кваса – это опасно для здоровья
Еда

Как сделать банановый торт без печенья: советы по ингредиентам и процессу
Спорт и фитнес

Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок
Дом

Маленькая кухня и посудомоечная машина: реальный опыт пользования настольной моделью
Наука и технологии

Археологи РАН обнаружили свидетельства торгового пути VIII века: где нашли арабские монеты
Авто и мото

Эксперты назвали признаки автомобиля с пробегом, работавшего в такси
Спорт и фитнес

Тренер Д’Аннетт Стивен назвала 4 упражнения для разминки ног перед тренировкой
Садоводство

Секреты обрезки вьющихся растений от королевского садовника: глицинии, клематисы, розы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru