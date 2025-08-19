Блины с колбасой и сыром: еда, которая согревает душу и радует сердце

Вы когда-нибудь задумывались, как простые ингредиенты могут превратиться в нечто невероятное? Блины с колбасой и сыром — это не только вкусный, но и сытный завтрак, который понравится всем. Они станут настоящей находкой для праздничного стола, если нарезать их на кусочки. Давайте разберемся, как их приготовить!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 2 стакана

Куриные яйца — 2 шт.

Молоко — 300 мл

Вода — 200 мл

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Сода — 0.25 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 0.5 ч. л.

Вареная колбаса — 300 г

Твёрдый сыр — 200 г

Болгарский перец (по желанию) — 2 шт.

Сливочное масло (по желанию) — 50 г

Пошаговое приготовление

Подготовьте ингредиенты. Молоко, вода и яйца должны быть комнатной температуры. Достаньте их из холодильника за 1-2 часа до начала приготовления. В глубокой миске смешайте яйца с сахаром и солью. Не нужно взбивать до пены. Добавьте молоко и тщательно перемешайте.

Просейте муку. Это поможет сделать блины более воздушными. В глубокой миске смешайте просеянную муку с содой, сделайте углубление и влейте яично-молочную смесь. Перемешайте венчиком, добавляя оставшуюся муку по мере необходимости. Настойте тесто. Оставьте его на 10-15 минут. Если тесто слишком жидкое, добавьте немного муки.

Подготовьте начинку. Натрите сыр и колбасу на крупной терке. Если хотите, добавьте нарезанный болгарский перец для разнообразия вкуса. Обжарьте блины. Разогрейте сковороду и смажьте её растительным маслом. Налейте немного теста и равномерно распределите его. Пеките на среднем огне до золотистой корочки.

Наполните блины. На обжаренную сторону блина положите немного начинки и заверните его, придавая форму рулета. Обжарьте готовые блины. На сковороде с растопленным сливочным маслом обжарьте блины с обеих сторон до румяной корочки, чтобы начинка прогрелась, а сыр расплавился. Теперь ваши блины с колбасой и сыром готовы! Подавайте их горячими и наслаждайтесь вкусом.