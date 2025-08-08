Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:03

Хрустит, как чипсы, но это печенье: рецепт, который удивит даже скептиков

Печенье с луком: простой рецепт для постного стола

Кто бы мог подумать, что обычный жареный лук превратит простое печенье в настоящий кулинарный хит? Рассыпчатое, ароматное и с насыщенным вкусом — это печенье идеально подходит как к пиву, так и к чаю. А ещё оно постное, так что можно готовить даже в дни воздержания.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 1 стакан
  • Растительное масло — 60 мл (+ немного для жарки лука)
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Сода — 1/4 ч. л.
  • Уксус — 1 десертная ложка
  • Репчатый лук — 1 шт.

Как приготовить

Если печёте такое печенье впервые, возьмите небольшую луковицу — её вкус не перебьёт тесто. Соду заранее погасите уксусом. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на среднем огне до золотистости. Дайте остыть. Разогрейте духовку до 200°C.

Смешайте муку, соль, гашёную соду, масло и жареный лук. Тесто должно быть плотным, но пластичным. Раскатайте тесто (удобнее небольшими порциями) и вырежьте фигурки. Выпекайте 20-25 минут при 180°C до румяности. Дайте печенью остыть — оно станет хрустящим, как крекер. Идеальная закуска к пиву или просто к чаю.

