Угроза скучному застолью: торт Наполеон с консервами — или вы рискнёте пропустить этот взрыв вкуса
Вы знали, что классический торт "Наполеон" может быть не только сладким? Представляем вам удивительную версию — закусочный Наполеон с консервами, который тает во рту и покоряет с первого кусочка. Такой торт станет отличной альтернативой привычным закускам и прекрасно подойдет для праздничного стола.
Ингредиенты для теста
- Пшеничная мука — 2,5 стакана
- Маргарин (холодный) — 200 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 1 стакан
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сода (гасить уксусом) — 1 ч. л.
- Уксус — 1 ст. л.
- Плавленый сыр — 200 г
- Куриные яйца — 3 шт.
- Консервированные сардины — 1 банка
- Майонез — 100 г
- Зелёный лук — пучок (около 40 г)
- Петрушка — по вкусу (для украшения)
Как приготовить
Натереть холодный маргарин на крупной тёрке. Смешать маргарин с мукой, яйцом, сметаной, сахаром, солью, содой и уксусом до однородного теста.
Разделить тесто на 4-5 частей. Раскатать каждую часть в тонкий корж, проколоть вилкой и выпекать до золотистого цвета.
Мелко нарезать зелёный лук, оставив немного для украшения. С консервированных сардин слить часть жидкости (не всю), размять рыбу вилкой. Отварить яйца вкрутую, остудить и натереть на тёрке. Смешать натёртые яйца с майонезом.
Первый корж щедро намазать яично-майонезной смесью. Посыпать зелёным луком. Накрыть вторым коржом, слегка прижать. Смазать майонезом и выложить размятые сардины.
Следующий корж положить сверху, смазать плавленым сыром. Накрыть последним коржом, снова намазать плавленым сыром и украсить зеленью по вкусу. Поставить торт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.
Советы и особенности
- Начинку можно варьировать по своему вкусу, добавляя любимые ингредиенты.
- Торт получается очень нежным, буквально тает во рту.
- Идеально подходит для тех, кто хочет удивить гостей необычной закуской.
