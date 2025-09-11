Угроза скучному застолью: торт Наполеон с консервами — или вы рискнёте пропустить этот взрыв вкуса

Вы знали, что классический торт "Наполеон" может быть не только сладким? Представляем вам удивительную версию — закусочный Наполеон с консервами, который тает во рту и покоряет с первого кусочка. Такой торт станет отличной альтернативой привычным закускам и прекрасно подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты для теста

Пшеничная мука — 2,5 стакана

Маргарин (холодный) — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 стакан

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Сода (гасить уксусом) — 1 ч. л.

Уксус — 1 ст. л.

Плавленый сыр — 200 г

Куриные яйца — 3 шт.

Консервированные сардины — 1 банка

Майонез — 100 г

Зелёный лук — пучок (около 40 г)

Петрушка — по вкусу (для украшения)

Как приготовить

Натереть холодный маргарин на крупной тёрке. Смешать маргарин с мукой, яйцом, сметаной, сахаром, солью, содой и уксусом до однородного теста.

Разделить тесто на 4-5 частей. Раскатать каждую часть в тонкий корж, проколоть вилкой и выпекать до золотистого цвета.

Мелко нарезать зелёный лук, оставив немного для украшения. С консервированных сардин слить часть жидкости (не всю), размять рыбу вилкой. Отварить яйца вкрутую, остудить и натереть на тёрке. Смешать натёртые яйца с майонезом.

Первый корж щедро намазать яично-майонезной смесью. Посыпать зелёным луком. Накрыть вторым коржом, слегка прижать. Смазать майонезом и выложить размятые сардины.

Следующий корж положить сверху, смазать плавленым сыром. Накрыть последним коржом, снова намазать плавленым сыром и украсить зеленью по вкусу. Поставить торт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Советы и особенности