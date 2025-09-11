Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Торт Наполеон
Торт Наполеон
© commons.wikimedia.org by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:55

Угроза скучному застолью: торт Наполеон с консервами — или вы рискнёте пропустить этот взрыв вкуса

Приготовление торта Наполеон с консервами занимает около часа по рецепту

Вы знали, что классический торт "Наполеон" может быть не только сладким? Представляем вам удивительную версию — закусочный Наполеон с консервами, который тает во рту и покоряет с первого кусочка. Такой торт станет отличной альтернативой привычным закускам и прекрасно подойдет для праздничного стола.

Ингредиенты для теста

  • Пшеничная мука — 2,5 стакана
  • Маргарин (холодный) — 200 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 стакан
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сода (гасить уксусом) — 1 ч. л.
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Куриные яйца — 3 шт.
  • Консервированные сардины — 1 банка
  • Майонез — 100 г
  • Зелёный лук — пучок (около 40 г)
  • Петрушка — по вкусу (для украшения)

Как приготовить

Натереть холодный маргарин на крупной тёрке. Смешать маргарин с мукой, яйцом, сметаной, сахаром, солью, содой и уксусом до однородного теста.

Разделить тесто на 4-5 частей. Раскатать каждую часть в тонкий корж, проколоть вилкой и выпекать до золотистого цвета.

Мелко нарезать зелёный лук, оставив немного для украшения. С консервированных сардин слить часть жидкости (не всю), размять рыбу вилкой. Отварить яйца вкрутую, остудить и натереть на тёрке. Смешать натёртые яйца с майонезом.

Первый корж щедро намазать яично-майонезной смесью. Посыпать зелёным луком. Накрыть вторым коржом, слегка прижать. Смазать майонезом и выложить размятые сардины.

Следующий корж положить сверху, смазать плавленым сыром. Накрыть последним коржом, снова намазать плавленым сыром и украсить зеленью по вкусу. Поставить торт в холодильник на ночь, чтобы он хорошо пропитался.

Советы и особенности

  • Начинку можно варьировать по своему вкусу, добавляя любимые ингредиенты.
  • Торт получается очень нежным, буквально тает во рту.
  • Идеально подходит для тех, кто хочет удивить гостей необычной закуской.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Nielsen: россияне стали покупать меньше сливочного масла на фоне роста цен сегодня в 13:34

Масло по 1200 рублей: к чему приведёт кризис животноводства

Продажи сливочного масла в России упали почти на 15% из-за подорожания, но производство растёт: на складах копятся запасы, что может стабилизировать рынок.

Читать полностью » Торт с бисквитом и меренгами получается воздушным сегодня в 13:22

Хруст меренг и нежный бисквит: торт, который разжигает аппетит и зависть друзей одним взглядом

Узнайте, как создать нежный торт с меренгами и цветами для семейного стола. Хрустящие меренги, бисквит и креативное украшение — идеальный десерт для гурманов!

Читать полностью » Рецепт салата Летний на зиму включает маринование овощей для хранения сегодня в 12:48

Быстрые консервы: как салат на зиму экономит бюджет и время без компромиссов

Зимой открыть банку и окунуться в лето? Этот ароматный салат из сезонных овощей — простой и вкусный рецепт заготовки. Попробуйте сохранить вкус лета в консервах!

Читать полностью » Традиционный английский рождественский кекс хранится в прохладном месте до двух месяцев сегодня в 12:14

Кекс, который шепчет семейные секреты: пряный бренди и сухофрукты создают магию праздничного стола

Задумывались о кексе, который готовится месяцами для идеального вкуса? Узнайте, как создать ароматный английский рождественский шедевр с бренди и специями.

Читать полностью » Шеф-повар показал способ приготовления куриных крылышек в казане на костре для пикника сегодня в 11:32

Тайна казана раскрыта — куриные крылышки, которые изменят ваши представления о жарке

Крылышки на костре: аромат дыма и специи за 30 минут! Простой рецепт для пикника или дома — попробуйте и удивитесь вкусу. Курица, мёд, апельсин — огонь!

Читать полностью » Рецепт пирога с яблочным вареньем требует охлаждения перед подачей на стол сегодня в 11:08

Яблочный пирог: нежная выпечка, которая шепчет истории любви и смеха за чашкой чая

Откройте секрет ароматного пирога с яблочным вареньем, который наполнит дом уютом и соберёт семью за чаем. Нежная выпечка для уютных вечеров.

Читать полностью » Десерт из чернослива с орехами в сметане готовится быстро и просто сегодня в 10:36

Хрустящая карамель и нежная сметана — десерт, который играет на контрастах

Захватывающий рецепт десерта с черносливом и грецкими орехами в сметане: просто, эффектно и для всей семьи. Что скрывает этот праздничный хит?

Читать полностью » По рецепту кулинара маффины с джемом получаются пышными и ароматными сегодня в 10:03

Маффины с ягодами: секрет, которым пользуются все, кроме вас, — и это бесплатно

Хотите пышные маффины с сюрпризом внутри? Простой рецепт с джемом и ягодами раскроет секреты сочной выпечки без хлопот.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Ганн: в новом фильме Супермен и Лекс Лютор объединятся против общей угрозы
Красота и здоровье

Онколог Андрей Воробьёв назвал язвы и пятна во рту возможным признаком рака ротовой полости
Красота и здоровье

Искусственный интеллект и перенос личности: первые шаги к симбиозу человека и машины
Питомцы

Ветеринары советуют игры для профилактики стресса у кроликов
Культура и шоу-бизнес

Стивен Спилберг стал лидером благодарностей на "Оскаре" по данным анализа речей лауреатов
Садоводство

Секреты осенней обрезки косточковых: как правильно подготовить деревья к зиме
УрФО

Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана
Питомцы

Охота на мышей приводит к отравлениям у кошек — Американская ветеринарная ассоциация
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet