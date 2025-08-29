Хотите нежнее? Замените часть молока на это — и маффины станут воздушными
Маффины ассоциируются у многих со сладкой выпечкой, но на самом деле это универсальное блюдо. Если добавить в тесто мясо, сыр и зелень, получаются сытные мини-пирожки, которые можно подать к завтраку, взять на пикник или использовать в качестве перекуса на работе. Приготовить их совсем несложно, а результат точно порадует — они получаются мягкими, воздушными и очень ароматными.
Ингредиенты
- ветчина — 150 г;
- сыр твёрдый — 120 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 150 мл;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- перец чёрный — по вкусу;
- зелень (укроп или петрушка) — для аромата.
Как приготовить несладкие маффины
Подготовка начинки
Ветчину нарежьте маленькими кубиками, сыр натрите на крупной тёрке. Зелень измельчите — всё это станет основой вкуса будущих маффинов.
Приготовление теста
Сначала соедините в миске яйца, молоко и масло. Подсолите и поперчите по вкусу. В другой миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в жидкую основу, перемешивая венчиком. Консистенция должна быть густой, но не "каменной".
Соединение компонентов
В тесто аккуратно вмешайте ветчину, сыр и зелень. Начинка должна распределиться равномерно, чтобы маффины были вкусными в каждом кусочке.
Выпечка
Формочки смажьте маслом или застелите бумажными капсулами. Заполняйте их на две трети — при выпечке маффины увеличатся в объёме. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20-25 минут, пока верх не станет румяным.
Подача
Лучше всего подавать маффины теплыми, когда сыр внутри ещё тянется аппетитными нитями. Они отлично подходят к свежим овощам или лёгкому соусу на основе томатов.
Полезные советы
-
Для ещё более нежного теста часть молока можно заменить кефиром.
-
Ветчину легко заменить на курицу, бекон или копчёную колбасу.
-
Чтобы вкус был насыщеннее, добавьте немного паприки или сушёного чеснока.
Такие маффины удобны в дороге и станут отличным перекусом для детей в школе. Их можно приготовить заранее и хранить в контейнере — вкус остаётся таким же аппетитным.
