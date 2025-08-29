Хотите нежнее? Замените часть молока на это — и маффины станут воздушными

Маффины ассоциируются у многих со сладкой выпечкой, но на самом деле это универсальное блюдо. Если добавить в тесто мясо, сыр и зелень, получаются сытные мини-пирожки, которые можно подать к завтраку, взять на пикник или использовать в качестве перекуса на работе. Приготовить их совсем несложно, а результат точно порадует — они получаются мягкими, воздушными и очень ароматными.

Ингредиенты

ветчина — 150 г;

сыр твёрдый — 120 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 150 мл;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

перец чёрный — по вкусу;

зелень (укроп или петрушка) — для аромата.

Как приготовить несладкие маффины

Подготовка начинки

Ветчину нарежьте маленькими кубиками, сыр натрите на крупной тёрке. Зелень измельчите — всё это станет основой вкуса будущих маффинов.

Приготовление теста

Сначала соедините в миске яйца, молоко и масло. Подсолите и поперчите по вкусу. В другой миске смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в жидкую основу, перемешивая венчиком. Консистенция должна быть густой, но не "каменной".

Соединение компонентов

В тесто аккуратно вмешайте ветчину, сыр и зелень. Начинка должна распределиться равномерно, чтобы маффины были вкусными в каждом кусочке.

Выпечка

Формочки смажьте маслом или застелите бумажными капсулами. Заполняйте их на две трети — при выпечке маффины увеличатся в объёме. Выпекайте в духовке при 180 °C около 20-25 минут, пока верх не станет румяным.

Подача

Лучше всего подавать маффины теплыми, когда сыр внутри ещё тянется аппетитными нитями. Они отлично подходят к свежим овощам или лёгкому соусу на основе томатов.

Полезные советы

Для ещё более нежного теста часть молока можно заменить кефиром. Ветчину легко заменить на курицу, бекон или копчёную колбасу. Чтобы вкус был насыщеннее, добавьте немного паприки или сушёного чеснока.

Такие маффины удобны в дороге и станут отличным перекусом для детей в школе. Их можно приготовить заранее и хранить в контейнере — вкус остаётся таким же аппетитным.