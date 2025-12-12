Не копишь — значит, не можешь: жёсткие данные о том, почему у многих нет финансовой подушки

Сбережения в 2025 году оказались для многих не привычкой, а редкой возможностью: часть россиян откладывала регулярно, но почти половина так и не смогла сформировать запас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Почта Банка", проведенное среди примерно 2 тысяч клиентов. Результаты показывают, как распределились суммы накоплений, на что люди откладывали и как за год изменилась кредитная нагрузка и доходы.

Кто откладывал деньги и как часто

Согласно исследованию, в 2025 году каждый четвертый россиянин регулярно откладывал средства — так ответили 24% респондентов. Еще у 31% опрошенных это получалось время от времени. При этом почти половина участников исследования, 45%, заявили, что в течение года не делали сбережений.

Такое распределение демонстрирует, что привычка формировать накопления остается неравномерной. Регулярное откладывание денег — у меньшинства, а для заметной доли людей финансовый резерв в 2025 году так и не стал реальностью. На этом фоне данные о суммах накоплений выглядят важнее общих оценок "сберегал/не сберегал".

Сколько накопили: основные суммы и доли

Среди тех, кто откладывал, чаще всего речь шла о сравнительно небольших суммах. Большинство накопили до 100 тысяч рублей — 38% от числа сберегавших. Далее распределение, как следует из данных, выглядит так: от 100 до 200 тысяч рублей — 22%, 500 тысяч и больше — 20%, от 200 до 300 тысяч — 8%, от 400 до 500 тысяч — 7%, от 300 до 400 тысяч — 5%.

Таким образом, "порог" до 100 тысяч остается самым массовым результатом. При этом доля тех, кто сумел накопить 500 тысяч рублей и больше, составляет пятую часть среди сберегавших, что заметно выделяется на фоне промежуточных диапазонов. В совокупности картина показывает: накопления в 2025 году чаще были либо небольшими, либо, напротив, у меньшей группы — достаточно крупными.

На что копили и где "финансовая подушка" лидирует

Главной целью накоплений для 45% опрошенных стала финансовая подушка безопасности. Это самый распространенный мотив и, по сути, попытка создать резерв на непредвиденные ситуации. Дальше цели распределились заметно скромнее: отпуск — 11%, покупка квартиры — 9%, ремонт — 8%, автомобиль — 4%, свадьба — 3%, образование — 2%.

Отдельно в исследовании выделена группа тех, кто копил без конкретной цели: так ответили 18% участников. Это может означать накопления "на всякий случай" без привязки к крупной покупке. В сумме с ответами про подушку безопасности видно, что значительная часть накоплений в 2025 году связана не с мечтами, а с потребностью в устойчивости.

Долги, доходы и крупные траты

Кредитная нагрузка за год увеличилась у 34% респондентов, у 24% не изменилась и у 13% снизилась. Еще 29% сообщили, что кредитов не имеют. Одновременно участники опроса оценили динамику доходов: у 33% ежемесячный доход вырос, у 49% не изменился, у 18% снизился.

Если говорить о крупных тратах, самой значимой статьей расходов для 26% опрошенных оказался отдых. На втором месте — здоровье (15%), на третьем — ремонт (14%). Далее следуют покупка техники (9%), квартиры (7%) и автомобиля (7%). Еще 22% заявили, что крупных расходов у них не было.