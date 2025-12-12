Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Российские 500 рублей
Российские 500 рублей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:38

Не копишь — значит, не можешь: жёсткие данные о том, почему у многих нет финансовой подушки

Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН

Сбережения в 2025 году оказались для многих не привычкой, а редкой возможностью: часть россиян откладывала регулярно, но почти половина так и не смогла сформировать запас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Почта Банка", проведенное среди примерно 2 тысяч клиентов. Результаты показывают, как распределились суммы накоплений, на что люди откладывали и как за год изменилась кредитная нагрузка и доходы.

Кто откладывал деньги и как часто

Согласно исследованию, в 2025 году каждый четвертый россиянин регулярно откладывал средства — так ответили 24% респондентов. Еще у 31% опрошенных это получалось время от времени. При этом почти половина участников исследования, 45%, заявили, что в течение года не делали сбережений.

Такое распределение демонстрирует, что привычка формировать накопления остается неравномерной. Регулярное откладывание денег — у меньшинства, а для заметной доли людей финансовый резерв в 2025 году так и не стал реальностью. На этом фоне данные о суммах накоплений выглядят важнее общих оценок "сберегал/не сберегал".

Сколько накопили: основные суммы и доли

Среди тех, кто откладывал, чаще всего речь шла о сравнительно небольших суммах. Большинство накопили до 100 тысяч рублей — 38% от числа сберегавших. Далее распределение, как следует из данных, выглядит так: от 100 до 200 тысяч рублей — 22%, 500 тысяч и больше — 20%, от 200 до 300 тысяч — 8%, от 400 до 500 тысяч — 7%, от 300 до 400 тысяч — 5%.

Таким образом, "порог" до 100 тысяч остается самым массовым результатом. При этом доля тех, кто сумел накопить 500 тысяч рублей и больше, составляет пятую часть среди сберегавших, что заметно выделяется на фоне промежуточных диапазонов. В совокупности картина показывает: накопления в 2025 году чаще были либо небольшими, либо, напротив, у меньшей группы — достаточно крупными.

На что копили и где "финансовая подушка" лидирует

Главной целью накоплений для 45% опрошенных стала финансовая подушка безопасности. Это самый распространенный мотив и, по сути, попытка создать резерв на непредвиденные ситуации. Дальше цели распределились заметно скромнее: отпуск — 11%, покупка квартиры — 9%, ремонт — 8%, автомобиль — 4%, свадьба — 3%, образование — 2%.

Отдельно в исследовании выделена группа тех, кто копил без конкретной цели: так ответили 18% участников. Это может означать накопления "на всякий случай" без привязки к крупной покупке. В сумме с ответами про подушку безопасности видно, что значительная часть накоплений в 2025 году связана не с мечтами, а с потребностью в устойчивости.

Долги, доходы и крупные траты

Кредитная нагрузка за год увеличилась у 34% респондентов, у 24% не изменилась и у 13% снизилась. Еще 29% сообщили, что кредитов не имеют. Одновременно участники опроса оценили динамику доходов: у 33% ежемесячный доход вырос, у 49% не изменился, у 18% снизился.

Если говорить о крупных тратах, самой значимой статьей расходов для 26% опрошенных оказался отдых. На втором месте — здоровье (15%), на третьем — ремонт (14%). Далее следуют покупка техники (9%), квартиры (7%) и автомобиля (7%). Еще 22% заявили, что крупных расходов у них не было.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продление льготной ипотеки под 2% в Туве поддержит спрос на жильё — Ховалыг вчера в 15:14
Тува продлевает льготную ипотеку: 1 тыс. сделок помогут улучшить жилищные условия местных семей

Тува продлевает льготную ипотеку под 2% на 2026 год, закрепляя механизм, который уже помог тысячам семей приобрести жильё на доступных условиях.

Читать полностью » Банк России начнёт переход на новые стандарты обработки платежей в 2028 году — Бакина вчера в 15:05
Плавный шаг к независимости: новый стандарт платежей обещает защитить рынок от глобальных рисков

Банк России готовит первый этап перехода на новые международные стандарты платежей, намечая 2028 год и учитывая риски, выявленные после отключения от SWIFT.

Читать полностью » Банки привлекают поручителей к выплате долга при риске просрочки — Медведев вчера в 12:58
Поручитель — не формальность: одна подпись может превратить чужой кредит в ваш личный кошмар

Финансовый омбудсмен объясняет, почему поручительство всегда связано с риском выплат за заемщика и какие факторы стоит учитывать перед подписанием договора.

Читать полностью » Продажа юаней Центробанком России укрепляет ликвидность на валютном рынке — ТАСС вчера в 11:45
Центробанк России продаёт юани на 14,6 млрд рублей: новая валютная интервенция для стабилизации курса

Банк России продал юани на сумму 14,6 млрд рублей с расчетами 10 декабря 2025 года, продолжая операции на валютном рынке для стабилизации рубля.

Читать полностью » Разработана модель динамики лидеров компаний в кризис — ТПУ вчера в 9:31
Санкции, кризис, цифровизация: почему одни компании рушатся, а другие растут — ответ нашёлся

Учёные предложили новую модель, объясняющую, как лидеры рынка удерживают позиции в кризис, сочетая агрессивные и осторожные стратегии развития.

Читать полностью » Инфляция в России замедлилась до 6.64% в ноябре — Росстат вчера в 8:42
Инфляция замедлилась не для всех: пока одни радуются, другие платят за бензин, лекарства и поезда

Инфляция в России замедлилась до 6,64% — Росстат фиксирует разнонаправленные ценовые изменения от овощей до турпоездок, а услуги остаются лидером роста.

Читать полностью » Рублёвые вклады стали выгоднее валютных — Горбунова вчера в 8:22
Забудьте про 3% годовых: как рублёвые вклады стали самым громким финансовым прорывом года

Эксперт объяснила, почему сегодня рублёвые вклады выглядят выгоднее валютных сбережений, и в каких случаях всё же стоит покупать иностранную валюту.

Читать полностью » Инвесторы перешли с вкладов на облигации из-за снижения ставки — Кабаков вчера в 8:13
Рубль устоял, а они заработали: как стабильность курса сыграла на руку тем, кто выбрал облигации

На фоне снижающейся ключевой ставки инвесторы меняют привычку хранить деньги только на вкладах — эксперт объяснил, кто в итоге не проиграл в этом году.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров
Экономика
Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин
ЦФО
Движение троллейбусов №4 и №8 приостановили с 1 января в Ярославле — Русанов
Авто и мото
Американские авто не проходят техосмотр из-за цвета фар — юрист Цветкова
ДФО
Обрабатывающая промышленность заняла около 6% ВРП Приморья — ТАСС
Общество
Владельцам авто советуют пересмотреть маршруты из-за ухудшения погоды — Роман Вильфанд
Технологии
Опрос показал недооценку сотрудниками вирусов и фишинга — ТАСС
Общество
Полиция раскрыла инсценировку пожара при хищении почти 10 млн рублей — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet