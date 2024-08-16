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Копить на однокомнатную квартиру в Москве среднему россиянину придётся около 16 лет
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Подсчитано, сколько лет потребуется провинциалам копить на "однушку" в Москве

Копить на однокомнатную квартиру в Москве среднему россиянину придётся около 16 лет

"Мир квартир" подсчитал, сколько лет жителям разных регионов нужно копить на однокомнатную квартиру в Москве.

В основе расчётов — средняя зарплата по региону, стоимость жилплощади в столичной новостройке 16,4 млн рублей, на "вторичке" — 12,88 млн рублей, покупка без привлечения кредитных средств.

Результаты вышли такими:

Регион

Ср. з/п,

руб./мес.

Годовой доход, руб.

Срок покупки в новостройке, лет

Срок покупки на "вторичке", лет

1

Чукотский авт. округ

194469

2333633

7,0

5,5

2

Камчатский край

157067

1884805

8,7

6,8

3

Магаданская область

152829

1833953

9,0

7,0

4

Москва

149756

1797071

9,1

7,2

5

Республика Саха (Якутия)

138667

1664000

9,9

7,7

6

Сахалинская область

134250

1610994

10,2

8,0

7

Тюменская область

132316

1587797

10,4

8,1

8

Мурманская область

123889

1486673

11,1

8,7

9

Санкт-Петербург

104406

1252870

13,1

10,3

10

Республика Коми

97402

1168822

14,1

11,0

Среднему россиянину придётся откладывать всю свою зарплату 15,9 года, чтобы купить квартиру в московской новостройке, и 12,4 года, чтобы приобрести её на "вторичке".

"Шесть лет назад такое же исследование показало, что в среднем по стране нужно было копить 20 лет, чтобы накопить на однокомнатную вторичную квартиру", — прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

С тех пор жильё подорожало, но и зарплаты выросли. "Таким образом, жильё, при всех своих высоких ценах, как ни удивительно, стало доступнее", — заключил он.

Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)

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