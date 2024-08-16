Подсчитано, сколько лет потребуется провинциалам копить на "однушку" в Москве

"Мир квартир" подсчитал, сколько лет жителям разных регионов нужно копить на однокомнатную квартиру в Москве.
В основе расчётов — средняя зарплата по региону, стоимость жилплощади в столичной новостройке 16,4 млн рублей, на "вторичке" — 12,88 млн рублей, покупка без привлечения кредитных средств.
Результаты вышли такими:
|
№
|
Регион
|
Ср. з/п,
руб./мес.
|
Годовой доход, руб.
|
Срок покупки в новостройке, лет
|
Срок покупки на "вторичке", лет
|
1
|
Чукотский авт. округ
|
194469
|
2333633
|
7,0
|
5,5
|
2
|
Камчатский край
|
157067
|
1884805
|
8,7
|
6,8
|
3
|
Магаданская область
|
152829
|
1833953
|
9,0
|
7,0
|
4
|
Москва
|
149756
|
1797071
|
9,1
|
7,2
|
5
|
Республика Саха (Якутия)
|
138667
|
1664000
|
9,9
|
7,7
|
6
|
Сахалинская область
|
134250
|
1610994
|
10,2
|
8,0
|
7
|
Тюменская область
|
132316
|
1587797
|
10,4
|
8,1
|
8
|
Мурманская область
|
123889
|
1486673
|
11,1
|
8,7
|
9
|
Санкт-Петербург
|
104406
|
1252870
|
13,1
|
10,3
|
10
|
Республика Коми
|
97402
|
1168822
|
14,1
|
11,0
Среднему россиянину придётся откладывать всю свою зарплату 15,9 года, чтобы купить квартиру в московской новостройке, и 12,4 года, чтобы приобрести её на "вторичке".
"Шесть лет назад такое же исследование показало, что в среднем по стране нужно было копить 20 лет, чтобы накопить на однокомнатную вторичную квартиру", — прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
С тех пор жильё подорожало, но и зарплаты выросли. "Таким образом, жильё, при всех своих высоких ценах, как ни удивительно, стало доступнее", — заключил он.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
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