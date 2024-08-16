Подсчитано, сколько лет потребуется провинциалам копить на "однушку" в Москве

Копить на однокомнатную квартиру в Москве среднему россиянину придётся около 16 лет

"Мир квартир" подсчитал, сколько лет жителям разных регионов нужно копить на однокомнатную квартиру в Москве.

В основе расчётов — средняя зарплата по региону, стоимость жилплощади в столичной новостройке 16,4 млн рублей, на "вторичке" — 12,88 млн рублей, покупка без привлечения кредитных средств.

Результаты вышли такими:

№ Регион Ср. з/п, руб./мес. Годовой доход, руб. Срок покупки в новостройке, лет Срок покупки на "вторичке", лет 1 Чукотский авт. округ 194469 2333633 7,0 5,5 2 Камчатский край 157067 1884805 8,7 6,8 3 Магаданская область 152829 1833953 9,0 7,0 4 Москва 149756 1797071 9,1 7,2 5 Республика Саха (Якутия) 138667 1664000 9,9 7,7 6 Сахалинская область 134250 1610994 10,2 8,0 7 Тюменская область 132316 1587797 10,4 8,1 8 Мурманская область 123889 1486673 11,1 8,7 9 Санкт-Петербург 104406 1252870 13,1 10,3 10 Республика Коми 97402 1168822 14,1 11,0

Среднему россиянину придётся откладывать всю свою зарплату 15,9 года, чтобы купить квартиру в московской новостройке, и 12,4 года, чтобы приобрести её на "вторичке".

"Шесть лет назад такое же исследование показало, что в среднем по стране нужно было копить 20 лет, чтобы накопить на однокомнатную вторичную квартиру", — прокомментировал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

С тех пор жильё подорожало, но и зарплаты выросли. "Таким образом, жильё, при всех своих высоких ценах, как ни удивительно, стало доступнее", — заключил он.