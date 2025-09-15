Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сушёные помидоры
Сушёные помидоры
© freepik.com by 8photo is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:15

Из одного плода — целая грядка: неожиданный запас на годы вперёд

Ларсон Вайнштейн: сохраняйте семена томатов с лучшими характеристиками урожая

Сохранение семян томатов — это способ не только сэкономить деньги на покупку пакетиков в следующем сезоне, но и продолжить выращивание именно того сорта, который показал себя лучшим на вашем участке. Многие садоводы даже не задумываются о том, что собранные своими руками семена могут храниться годами и каждый раз давать отличный урожай. Главное — знать тонкости процесса.

Зачем сохранять семена томатов

Во-первых, это экономия: в новом сезоне вам не придётся снова идти в магазин за пакетиком семян. Во-вторых, вы точно знаете, какой сорт получите. Если куст дал много сладких, сочных и устойчивых к болезням плодов, значит, именно его семена стоит сохранить. Так вы сможете воспроизвести удачный результат на следующий год.

"Выясните, какие характеристики вы хотите выбрать, такие как сладость, кислотность, раннее созревание или устойчивость к болезням", — сказал главный фермер Atlas Farms Ларсон Вайнштейн.

Такие сорта называют "семейными реликвиями" — их ценность в том, что они сохраняют все качества из поколения в поколение.

Какие помидоры подходят для сбора семян

Не каждая ягода пригодна для заготовки. Лучший вариант — это томаты открытого опыления или старые проверенные сорта. Гибриды для этого не подходят: даже если собрать с них семена, будущие плоды окажутся другими, часто менее вкусными и урожайными.

Для сохранения выбирайте только полностью зрелые, здоровые плоды. Томаты с признаками болезни или недозрелые ягоды могут дать слабые ростки или вовсе не взойти.

Пошаговый процесс заготовки семян

  1. Выбор плода. Сорвите самый спелый и красивый томат с куста, который дал лучший урожай.
  2. Извлечение семян. Помидор нужно вымыть, разрезать и аккуратно вынуть семена вместе с мякотью в небольшую банку.
  3. Ферментация. Накройте банку бумажным полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня. Каждый день перемешивайте содержимое. Появление лёгкой плесени — нормальный процесс.
  4. Отделение семян. После брожения залейте банку водой. Хорошие семена осядут на дно, а лишняя мякоть всплывёт. Слейте верхний слой и повторяйте процедуру, пока вода не станет прозрачной.
  5. Сушка. Выложите семена тонким слоем на бумагу или тарелку. Они должны лежать отдельно друг от друга. Сушите при комнатной температуре несколько дней, каждый день слегка перемешивая.
  6. Хранение. Высохшие семена уберите в бумажный конверт или банку. Хранить их лучше всего в сухом, прохладном и тёмном месте.

Как правильно сушить и хранить

Именно этап сушки играет решающую роль. Если оставить в семенах влагу, они могут заплесневеть и потерять всхожесть. Сушить лучше в проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей.

"Самыми важными факторами при сохранении семян томатов являются правильная сушка и хранение", — отметил эксперт Хьюи.

После сушки используйте герметичный контейнер или конверт. Не храните семена на кухне рядом с плитой или в местах с высокой влажностью. Подходящий вариант — тёмный шкаф или кладовка, где редко открывают дверь.

Дополнительные советы садоводов

  • С одного помидора можно собрать до 100 семян. Этого хватит не только на следующий год, но и на несколько сезонов вперёд.
  • При правильных условиях хранения семена сохраняют жизнеспособность до 10 лет. В менее подходящих — около 5 лет.
  • Чтобы проверить, живы ли семена, опустите их в стакан воды: хорошие семена тонут, а пустые всплывают.
  • Магазинные гибридные помидоры не лучший источник семян — результат может оказаться непредсказуемым.

Стоит ли всегда ферментировать семена

Большинство опытных огородников советуют не пропускать этот этап. Брожение помогает удалить слизь и вещества, которые могут мешать прорастанию. Однако исследования показывают, что даже без ферментации семена иногда сохраняют всхожесть. Но если хотите быть уверены в результате — лучше провести ферментацию.

Сохранение семян томатов — это простой и надёжный способ продлить жизнь любимого сорта. Если соблюдать все правила — от выбора плода до правильного хранения, — вы получите крепкие всходы и вкусный урожай без лишних затрат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лаванда, буддлея, гибискус — почему их опасно сажать перед морозами сегодня в 7:38

Не ведитесь на осенние распродажи саженцев: вот какие 7 растений не переживут первую зиму

Эксперты назвали 7 растений, которые нельзя высаживать осенью: лаванда, гибискус и другие культуры рискуют погибнуть зимой. Как вовремя распознать ошибку и выбрать оптимальные сроки посадки?

Читать полностью » Учёные-бриологи: появление мха на газоне связано с кислой и уплотнённой почвой сегодня в 2:51

Мягкий ковёр или тревожный сигнал: что значит появление мха на газоне

Устали от надоедливого мха на вашем газоне? Узнайте о причинах его появления и 5 способах, как вернуть вашему газону здоровье и зелёный цвет.

Читать полностью » Садоводы объяснили, как обрезка стеблей и удаление листьев продлевают жизнь срезанных цветов сегодня в 2:04

Этот простой лайфхак с водой изменит ваши букеты навсегда — 5 шагов к долгожданной свежести

Узнайте, как просто продлить жизнь срезанным цветам в вашем доме с помощью 10 советов по уходу, которые сделают ваши букеты более привлекательными и долговечными.

Читать полностью » Кэролайн Эрвин: капуста и корнеплоды укрепляют друг друга в осеннем огороде сегодня в 1:43

Осенний огород превращается в союзников: растения начинают работать друг на друга

Узнайте, как совместные посадки могут улучшить ваш осенний огород. Прочитайте об идеальных сочетаниях овощей и получите советы по повышению урожайности.

Читать полностью » Температурный режим и герань: когда точно нужно убирать растение с улицы сегодня в 1:04

6 часов света или смерть: жесткое правило для осенней герани, о котором вы не знали

Узнайте, как сохранить герань осенью: секреты обрезки, режим полива при похолодании, калийные подкормки для цветения и точные сроки переноса растения в дом. Советы по освещению и разбор главных ошибок.

Читать полностью » Тюльпаны и гиацинты в Марий Эл рекомендуется сажать до середины октября сегодня в 0:30

Сад в Марий Эл: как "осенняя палитра" превращается в главный приём сезона

Осень в Республике Марий Эл — время для особого ухода за растениями. Узнайте, как правильно сажать, обрезать и укрывать растения в условиях быстроменяющейся погоды.

Читать полностью » Маше против шпината: сравнение урожайности, морозостойкости и сроков сбора сегодня в 0:04

Салат, который когда-то ели крестьяне, а теперь подают в дорогих ресторанах

Кукурузный салат (маше) — необычная зелень с ореховым вкусом, которая растёт даже под снегом. Узнайте, как вырастить витаминный урожай осенью, сравнение с рукколой и шпинатом, секреты самосева и кулинарного использования.

Читать полностью » Садовод Кастрицкий назвал главное правило успешного сбора батата вчера в 23:07

Простые советы для богатого урожая и долгой лежкости

Опытный садовод объяснил, когда лучше всего убирать батат и почему не стоит спешить с уборкой или обрывать цветы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Медбол и фитбол помогают тренировать пресс и плечи — рекомендации специалистов
Питомцы

Таксы, терьеры и бигли чаще других собак стремятся спать под одеялом
Культура и шоу-бизнес

Гвинет Пэлтроу назвала воспитание падчерицы Изабеллы важным этапом взросления
Еда

Курица с огурцом в салате сочетает копченый вкус с пекинской капустой
Авто и мото

Автоинструктор назвал подержанные автомобили до 750 тысяч рублей, которые стоит покупать
Еда

Фаршированный мясной рулет запекают в духовке с чесноком и помидорами
Питомцы

Ветеринары: ортопедические лежанки улучшают сон собак и снижают нагрузку на суставы
Туризм

Хозяйки отмечают: лишние вещи в багаже создают неудобства и перегруз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet