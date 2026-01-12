Россияне экономят на здоровье: как изменились аптечные привычки из-за падения доходов

Рост цен на медикаменты и снижение реальных доходов заставили россиян пересмотреть привычки при покупке лекарств. Все чаще потребители отказываются от брендов, ищут аналоги и ориентируются на скидки, что заметно меняет структуру спроса в аптеках. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на исследование аналитической компании Points Health.

Как изменилось поведение покупателей

Согласно данным исследования, в 2025 году россияне стали значительно чаще экономить на лекарствах. Покупатели все активнее отслеживали акции, сравнивали цены в разных аптечных сетях и выбирали более доступные по стоимости препараты с аналогичным действием.

Аналитики отмечают, что многие потребители переключались на аналоги, разница в цене с привычными лекарствами могла составлять от 80 до 150 рублей. В результате решение о покупке все чаще принималось не по бренду, а по конечной стоимости и наличию скидок.

Причины роста экономии

В исследовании Points Health указывается, что изменение покупательского поведения связано сразу с несколькими факторами.

"Основные причины изменения поведения покупателей — ускорение роста цен на препараты, падение доходов населения и расширение ассортимента доступных аналогов", — пишет газета "Известия".

Таким образом, экономия стала не разовой реакцией, а устойчивой моделью поведения. Наличие на рынке большего числа дешевых аналогов позволило покупателям сократить расходы, не отказываясь полностью от медикаментозного лечения.

Влияние на фармацевтический рынок

Несмотря на стремление россиян тратить меньше, общий объем фармацевтического рынка продолжил расти. По данным исследования, в 2025 году рынок увеличился на 13% по сравнению с 2024 годом.

Эксперты отмечают, что рост обеспечивался в том числе за счет увеличения продаж более доступных препаратов и перераспределения спроса между аптечными сетями. Это говорит о том, что экономия покупателей не привела к падению рынка, но заметно изменила его структуру.