Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лекарства
Лекарства
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:50

Россияне экономят на здоровье: как изменились аптечные привычки из-за падения доходов

Покупатели стали чаще выбирать дешевые аналоги лекарств — Points Health

Рост цен на медикаменты и снижение реальных доходов заставили россиян пересмотреть привычки при покупке лекарств. Все чаще потребители отказываются от брендов, ищут аналоги и ориентируются на скидки, что заметно меняет структуру спроса в аптеках. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на исследование аналитической компании Points Health.

Как изменилось поведение покупателей

Согласно данным исследования, в 2025 году россияне стали значительно чаще экономить на лекарствах. Покупатели все активнее отслеживали акции, сравнивали цены в разных аптечных сетях и выбирали более доступные по стоимости препараты с аналогичным действием.

Аналитики отмечают, что многие потребители переключались на аналоги, разница в цене с привычными лекарствами могла составлять от 80 до 150 рублей. В результате решение о покупке все чаще принималось не по бренду, а по конечной стоимости и наличию скидок.

Причины роста экономии

В исследовании Points Health указывается, что изменение покупательского поведения связано сразу с несколькими факторами.

"Основные причины изменения поведения покупателей — ускорение роста цен на препараты, падение доходов населения и расширение ассортимента доступных аналогов", — пишет газета "Известия".

Таким образом, экономия стала не разовой реакцией, а устойчивой моделью поведения. Наличие на рынке большего числа дешевых аналогов позволило покупателям сократить расходы, не отказываясь полностью от медикаментозного лечения.

Влияние на фармацевтический рынок

Несмотря на стремление россиян тратить меньше, общий объем фармацевтического рынка продолжил расти. По данным исследования, в 2025 году рынок увеличился на 13% по сравнению с 2024 годом.

Эксперты отмечают, что рост обеспечивался в том числе за счет увеличения продаж более доступных препаратов и перераспределения спроса между аптечными сетями. Это говорит о том, что экономия покупателей не привела к падению рынка, но заметно изменила его структуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доля заемщиков с ПКР выше 750 упала до 19% в 2025 — директор НБКИ Алексей Волков вчера в 6:11
Банки строят оборону от просрочек: коридор одобрения сузился, структура заёмщиков перекроилась

Доля заемщиков с ПКР выше 750 баллов в 2025 году упала до 19%. Банки усиливают фильтры, и выдачи в ряде сегментов просели кратно.

Читать полностью » Экспорт нефтепродуктов из России вырос — глава РФПИ Дмитриев 10.01.2026 в 17:34
Не спад, а подъём: поставки российских нефтепродуктов обновили максимум

Экспорт нефтепродуктов из России показал рост к концу года, опровергнув распространённые утверждения о снижении поставок.

Читать полностью » Венесуэла непривлекательна для инвестиций — гендиректор Вудс 10.01.2026 в 17:24
Политические сигналы не сработали: инвесторы обходят венесуэльскую нефть стороной

ExxonMobil назвала Венесуэлу слишком рискованной для вложений, несмотря на призывы Белого дома и крупнейшие в мире запасы нефти.

Читать полностью » Китай снижает спрос на нефть из-за электромобилей — директор ИЭФ Громов 10.01.2026 в 17:16
Нефти стало слишком много: Пекин меняет правила игры на энергорынке

Рост добычи, электромобили и экономическое замедление меняют нефтяной баланс Китая, усиливая конкуренцию между крупнейшими экспортёрами.

Читать полностью » Низкие цены делают добычу нефти в Венесуэле нерентабельной — аналитик Юшков 10.01.2026 в 17:04
Десятки миллиардов под вопросом: США не спешат вкладываться в нефть Венесуэлы

Низкие цены на нефть сдерживают интерес США к венесуэльским месторождениям, несмотря на их огромные запасы и технологическую совместимость.

Читать полностью » Ошибки в документах мешают пенсионерам получить льготу — депутат Госдумы Говырин 10.01.2026 в 12:08
Льгота есть, но платят не все: как пенсионерам снизить налог на имущество

Пенсионеры могут не платить налог на часть недвижимости, но ошибка в выборе объекта или документах способна свести льготу на нет.

Читать полностью » Поставки российской фанеры в США растут на 12% — РИА Новости 10.01.2026 в 12:03
Российская фанера укрепилась в США: экспорт вышел на максимум за два года

Поставки российской фанеры в США в 2025 году выросли до максимума за два года, приблизившись к пиковым значениям прошлых лет.

Читать полностью » Доля отказов по кредитным заявкам граждан достигла 83% — директор НБКИ Алексей Волков 10.01.2026 в 6:12
Кредитный рейтинг уже не пропуск: банки отказывают даже тем, кого раньше одобряли автоматически

Банки отказали по 83% кредитных заявок к концу 2025 года. Даже заемщики с высоким кредитным рейтингом получают отказы чаще чем в половине случаев.

Читать полностью »

Новости
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Экономика
НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
УрФО
В Тюменском районе реализуют 24 инвестиционных проекта в 2026 году — Ивченко
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet