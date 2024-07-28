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Савицкая: развитие ракетно-космической отрасли очень важно в условиях СВО
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Савицкая: развитие ракетно-космической отрасли очень важно в условиях СВО

Развитие ракетно-космической отрасли, которому сейчас уделяется особое внимание, очень важно в условиях СВО. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Савицкая в интервью "Россия-24".

Она отметила, что наращивание темпов в космонавтике является важнейшей задачей в рамках СВО. По её словам, существуют проблемы с массовым выпуском спутников, и хотя меры принимаются, не все задачи ещё решены.

Савицкая также подчеркнула взаимосвязь разных сфер космонавтики, таких как пилотируемая, научная и дальний космос. Она пояснила, что нет работ чисто научных или чисто военных, поскольку технологии смешаны: разработки для одной цели используются для другой.

Поэтому, по её мнению, любое направление космонавтики, развивающееся сейчас, особенно в области спутников и усиления ядерной составляющей, является важным.

Фото: flickr.com/NASA/Victor Zelentsov(Creative Commons CC0 License)

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