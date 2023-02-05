Бойцы добровольческого отряда "Вега" прибыли в зону СВО для выполнения боевых задач

В ответ на "информацию", появившуюся в Сети, о том, что депутаты от "Единой России" якобы "не доехали" до зоны боевых действий, Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев, разместил на своей странице ВК фото, подтверждающие, что он в настоящее время несет службу в рядах добровольческого отряда "Вега".
Добровольческий батальон "Вега" под руководством первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области подполковника запаса Андрея Панфёрова начал создаваться в октябре 2022 года. Сегодня "Вега" насчитывает около 400 человек. Среди бойцов — депутаты "Единой России" из Новосибирской области, а также депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев.
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