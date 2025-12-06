Лес растёт там, где была пустошь: акция Сохраним лес меняет карту Крыма

С 2019 года в Крыму в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" высадили более 1600 гектаров лесных угодий. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Александр Березнев.

Цель акции и достижения

По словам Березнева, главная цель акции — это привлечение людей, неравнодушных к сохранению лесов. В рамках акции с 2019 года уже переведено в полноценный лес около 620 гектаров. На этих участках высажены более 10 миллионов деревьев, среди которых сосна, дуб, ясень и другие лесообразующие породы. Это стало важным шагом для улучшения экологической ситуации в регионе и устойчивого развития лесного хозяйства.

Подготовка и уход за лесными культурами

Березнев также отметил, что в рамках акции проводится не только высадка деревьев, но и целый комплекс подготовительных мероприятий. Это включает в себя заготовку семян, подготовку почвы, а также регулярный уход за молодыми лесными культурами. Уход осуществляется как вручную, так и с применением агротехнических методов, что способствует улучшению роста и сохранности деревьев.

Таким образом, акция "Сохраним лес" в Крыму продолжает приносить плоды, способствуя восстановлению лесных массивов и привлечению внимания к вопросам охраны окружающей среды.