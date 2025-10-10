Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Санузел и коридор
Санузел и коридор
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:57

Холод лезет под дверь? Эти две тубы и старые колготки спасут ваш дом от сквозняков

Самодельный уплотнитель для двери помогает снизить теплопотери и счета за отопление

Зимой даже самые уютные дома нередко становятся прохладными. Сквозняки, щели под дверями и старые окна создают ощущение холода, заставляя включать обогреватели и поднимать температуру на термостате. Но есть простой способ, который поможет сохранить тепло и снизить расходы на электроэнергию — и всё, что нужно, это пустые тубы от подарочной бумаги и старые нейлоновые колготки.

Маленькая хитрость с большим эффектом

Автор YouTube-канала Дэйв Хакс показал, как с помощью подручных материалов сделать эффективный уплотнитель для двери. Его идея проста, но работает безотказно: два картонных цилиндра и одна нейлоновая "нога" создают барьер, который не позволяет холодному воздуху проникать в комнату.

"Достаточно вставить картонные тубы в нейлоновый чулок и положить конструкцию под дверь — и сквозняки исчезнут", — отметил блогер Дэйв Хакс.

Как сделать уплотнитель своими руками

Шаг 1. Подготовьте материалы

Для работы понадобятся:

  1. Две пустые тубы от упаковочной или подарочной бумаги.

  2. Пара старых нейлоновых колготок (достаточно одной штанины).

  3. Ножницы.

Отрежьте одну "ногу" колготок и убедитесь, что ткань целая и без зацепок.

Шаг 2. Сборка конструкции

Вставьте обе картонные тубы внутрь чулка, расположив их параллельно друг другу. Ткань между ними должна образовать гибкий "мостик". Аккуратно распределите материал, чтобы тубы не выскальзывали.

Шаг 3. Установка под дверь

Поместите конструкцию так, чтобы один цилиндр оказался с внутренней стороны двери, а другой — снаружи. Нейлоновый участок будет проходить прямо под полотном, перекрывая щель. Теперь можно закрыть дверь — холодный воздух останется за пределами комнаты, а тепло сохранится внутри.

Этот способ особенно полезен для старых домов, где под дверью часто остаются большие зазоры.

Почему это работает

Воздух — плохой проводник тепла. Когда между комнатой и коридором появляется плотное препятствие, циркуляция холодных потоков уменьшается, и температура в помещении остаётся стабильной. По сути, самодельный уплотнитель действует как барьер, предотвращая потерю энергии.

Таблица "Сравнение" способов борьбы со сквозняками

Способ Стоимость Эффективность Сложность установки Повторное использование
Тубы + нейлон 0 ₽ (из подручных средств) ★★★★★ Минимальная Да
Резиновый порог 400-800 ₽ ★★★★☆ Средняя Да
Самоклеящийся утеплитель 200-500 ₽ ★★★☆☆ Простая Нет
Дверной плотный коврик 700-1200 ₽ ★★★★☆ Простая Да

Как видно, самодельный способ выигрывает по цене и простоте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком короткие тубы.
    Последствие: остаются щели по краям, тепло уходит.
    Альтернатива: соединить две трубки скотчем, чтобы они соответствовали ширине двери.

  • Ошибка: использовать тонкие капроновые чулки.
    Последствие: материал рвётся, конструкция теряет форму.
    Альтернатива: брать плотные нейлоновые или компрессионные колготки.

  • Ошибка: не закрепить тубы внутри.
    Последствие: они смещаются при каждом открытии двери.
    Альтернатива: зафиксировать концы чулка узлом или стяжкой.

А что если дверь металлическая?

Металлические двери часто холоднее деревянных, и щели под ними шире. В этом случае можно использовать не только картон, но и пенопластовые цилиндры (например, упаковку от труб). Они мягче и плотнее прилегают к поверхности, не царапают металл.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Почти бесплатный способ Не подходит для дверей, открывающихся наружу
Делается за 5 минут Не декоративен
Эффективно удерживает тепло Может мешать при частом открывании
Легко стирать и менять Требует ручной подгонки по длине

Советы по экономии тепла

Помимо защиты от сквозняков, можно предпринять и другие шаги:
• Использовать термошторы из плотной ткани — они сохраняют тепло до 30%.
• Установить отражающую фольгу за радиаторами, чтобы тепло не уходило в стену.
• Проверить уплотнители на окнах и заменить старые.
• Закрывать вентиляционные решётки в неиспользуемых комнатах.

Все эти меры в совокупности способны снизить затраты на отопление на 10-15%.

FAQ

Можно ли заменить тубы чем-то другим?
Да, подойдут изолированные трубы из поролона или плотный картон от рулонов бумаги для плоттера.

Как ухаживать за самодельным уплотнителем?
Раз в месяц стирайте чулок и проверяйте, не деформировались ли тубы.

Можно ли использовать этот способ летом?
Да — он помогает сохранить прохладу, препятствуя попаданию горячего воздуха.

Мифы и правда

Миф: чтобы сэкономить на отоплении, нужно просто утеплить стены.
Правда: по данным исследований, до 15% тепла уходит именно через щели под дверями и окнами.

Миф: самодельные решения неэффективны.
Правда: при правильной установке они снижают теплопотери почти так же, как фабричные.

Миф: такие уплотнители портят напольное покрытие.
Правда: если использовать мягкие материалы, пол остаётся в идеальном состоянии.

Интересные факты

  1. В Великобритании подобные самодельные уплотнители называют draught excluders и даже продают в виде игрушечных животных.

  2. Энергетические компании советуют устанавливать дверные барьеры как один из самых дешёвых способов повышения энергоэффективности дома.

  3. Даже небольшое снижение потерь тепла (на 1-2 °C) способно сократить расходы на отопление до 10% за сезон.

Исторический контекст

До появления центрального отопления жители Европы боролись с холодом при помощи мешков с песком, которыми перекрывали двери и окна. В старинных английских домах существовали "тепловые змеи" — длинные валики из ткани, набитые опилками. Сегодня этот принцип вернулся, но в более лёгкой и экологичной форме: из картона, поролона и старых вещей, которые получают вторую жизнь.

