Кошка породы саванна
Кошка породы саванна
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:59

Саванна: кошка, которая может стать настоящей проблемой — как подготовиться

Как выбрать гипоаллергенного питомца: советы от специалистов по кошкам породы саванна

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит домашний гепард? Кошки породы саванна могут стать именно такой экзотической находкой в вашем доме. Эти удивительные питомцы не только привлекают внимание своим внешним видом, но и обладают уникальными чертами характера. Давайте подробнее рассмотрим пять интересных фактов об этой породе.

Происхождение

Порода саванна возникла в результате скрещивания диких сервалов с домашними сиамскими кошками. Это произошло в 1986 году, и уже в 2001 году Международная ассоциация кошек признала эту породу.

Саванны не только красивы, но и умны. Их можно обучить различным командам и трюкам. Эти кошки с радостью приносят игрушки и могут открывать двери, что делает их довольно необычными домашними питомцами.

Любовь к воде

В отличие от большинства кошек, которые боятся воды, саванны с удовольствием купаются и играют в воде. Это качество делает их еще более уникальными среди своих сородичей.

Саванны обладают характерными чертами, присущими собакам. Они привязываются к своим хозяевам, следуют за ними по пятам и охраняют свою территорию. Эти кошки очень преданные и осторожны с незнакомцами.

Внешность гепарда

Шерсть саванн напоминает шкуру гепарда: она короткая, гладкая и шелковистая, с пятнистым рисунком. Если вы мечтаете о домашнем гепарде, обратите внимание на эту породу.

Эти факты подчеркивают, насколько уникальны кошки породы саванна. Они не только привлекают своим внешним видом, но и удивляют характером и поведением.

