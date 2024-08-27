Необычные соусы для блюд, которые стоит приготовить

Чимичурри
Чимичурри — это яркий зеленый соус, приготовленный из мелко нарезанной петрушки, чеснока, уксуса, масла, а иногда и добавленных ингредиентов, таких как хлопья красного перца или орегано.
Это пикантный соус с травами, который прекрасно сочетается с жареным мясом, таким как стейк или курица.
Соус Хойсин
Хойсин родом из Китая — это сладкая и соленая приправа, приготовленная из соевых бобов, чеснока, уксуса и различных специй. Соус Хойсин может добавить глубину вкуса и нотку сладости вашим блюдам.
Гремолата
Этот итальянский соус готовится путем смешивания цедры лимона, чеснока и свежей петрушки. Это пикантный и свежий соус, который можно использовать для усиления вкуса различных блюд.
Попробуйте его в качестве гарнира к рыбе на гриле, жареной курице.
Самбал Олек
Соус представляет собой пасту чили, приготовленную из измельченного красного перца чили и иногда включающую такие ингредиенты, как чеснок и уксус.
Фото: commons.wikimedia.org/Popo le Chien (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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